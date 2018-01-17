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(Geniş Haber)  SULTANGAZİ'DE İNŞAAT ALANINDA TOPRAK KAYMASI: 1 KİŞİ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Ersan SAN - Murat SOLAK -  İSTANBUL DHA Sultangazi'de bir inşaat alanında yapılan çalışma sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti Olay saat 15

17 Ocak 2018 20:12

Haber-Kamera: Ersan SAN - Murat SOLAK -  İSTANBUL DHA
Sultangazi\'de bir inşaat alanında yapılan çalışma sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Olay saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İsmetpaşa Mahallesi 91. Sokak\'ta bulunan inşaat alanında kazı çalışması yapılırken henüz bilinmeyen nedenle toprak kaydı. Toprak altında bir kişinin kaldığı belirtililerken olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Toprak altında kaldığı belirtilen kişinin yakınları sinir krizleri geçirdi. Arama kurtarma çalışmaları sonucu Cumali Yıldız (25)\'ın cansız bedenine ulaşıldı.  Yıldız\'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayın bir görgü tanığı, \" Ne olduğunu anlamadık. Toprak altında 3 kişi kalmış. Vatandaş olarak elimizden geleni yaptık. Yakınları sinir krizi geçirdi.\" dedi. 
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Toprak altında kalan vatandaşın cansız bedeninin ambulansa konulması
-Yakınlarının sinir krizleri geçirmesi
-Röp.
Genel detaylar


 


 

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