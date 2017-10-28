Geniş Haber// Şişli'de tüp patlaması: 2 yaralı

Murat DELİKLİTAŞ - Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL, (DHA)- ŞİŞLİ\'de 4 katlı bir binanın bodrum katında piknik tüpü patladı. Patlamada, yaralanan iki kişi kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Feriköy Yayla Mahallesi Gediz Sokak 18 numarada saat 21.00 sıralarında meydana geldi. 4 katlı binanın bodrum katındaki bir dairede, piknik tüpü gaz sıkışması nedeniyle büyük bir gürültüyle patladı. Çevre sokaklardan da duyulan patlamanın ardından, evde bulunan Cem Karacan\'ın yüzünde, Hasan Mızrak\'ın ise göğüs kısmında yanıklar meydana geldi. Karacan ile Mızrak, olay yerine gelen ambulanslarla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlama sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ve itfaiye ekipleri patlamanın meydana geldiği dairede incelemelerde bulundu.

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