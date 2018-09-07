(geniş haber)- ŞİŞLİ'DE KANLI BANKA SOYGUNU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Taner YENER/İSTANBUL DHA

Şişli\'de bir banka şubesine gelen yüzleri maskeli silahlı iki kişi bankadaki güvenlik görevlisini silahla yaraladıktan sonra bir miktar parayı alarak kaçtı.

Olay Şişli Sıracevizler Caddesi İskete sokakta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre kullandıkları motosikletle banka şubesine gelen yüzleri maskeli ve silahlı iki soyguncu, banka görevlisine silah doğrultarak yanında getirdiği poşete paraları koymasını istedi. Bu sırada bankadaki güvenlik görevlisi olaya müdahale edince soyguncular güvenlik görevlisini vurdu. Soyguncular, kasadaki paraları poşete doldurarak geldikleri motosiklet ile kaçtı.

Banka görevlileri durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulans, yaralı güvenlik görevlisini Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Polis ekipleri kaçan soyguncuları yakalamak için kaçış istikametindeki yollarda güvenlik önlemi aldı. Kameralarını inceleyen ekipler, kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanığı Özcan Otum “Yüzleri maskeli iki kişiydi. İçeride güvenlik görevlisini vurmuş. Ben soyguncuları kaçarken gördüm. Motosikletin arkasına binen soyguncunun bir elinde silah, bir elinde de poşet vardı. Kaçarken yalpaladılar\" dedi.

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Soygunu gerçekleştiren iki kişinin motosikletle kaçma anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki kişinin para dolu poşetle hızlıca uzaklaşmaları görülüyor.

AYNI BANKA ŞUBESİ DAHA ÖNCEDE SOYULMUŞTU

Soygunun gerçekleştiği banka şubesi bir yıl önce 29 Haziran\'da da eli silahlı bir kişi tarafından soyulduğu öğrenildi. Soygun sonrasında ise yüklü miktarda para çalan şüpheli, soygundan 8 saat sonra Gebze otogarında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Bankada sayım yapıldığı soyguncuların ne kadar para aldığı yapılan sayım sonucunda belli olacağı öğrenildi. Polis kaçan soyguncuları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

Olay yerinden görüntü

Polis ekiplerin çalışması

Olay yeri inceleme ekipleri

Zırhlı polis aracının gelmesi

Görgü tanığının olayı anlatması

Genel ve detaylar

