/Geniş haber/ Sıla ve Ahmet Kural soruşturmasında yeni gelişme

Özden ATİK / İstanbul, DHA - ÜNLÜ şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasındaki darp iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Uzlaştırma Bürosu Savcılığı, uzlaşmayan taraflar arasındaki yeni görüntüler ve bilirkişi raporunu dikkate alarak soruşturma dosyasını Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu\'na geri gönderdi.

Sanatçı Sıla Gençoğlu, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural\'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı da \"Kasten yaralama\", \"Tehdit\", \"Hakaret\" suçlarından yürütülen soruşturma dosyasını, Uzlaştırma Bürosu\'na göndermişti. Uzlaşıp uzlaşmadıkları sorulan taraflardan Sıla Gençoğlu götürülen uzlaşma teklifini reddetti. Böylece taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştı.

Ahmet Kural\'ın avukatı, tarafından geçtiğimiz gün ekranlara yansıyan Sıla\'nın görüntüleri ve ikili arasındaki kavganın yan binadan duyulamayacağına ilişkin bilirkişi raporunu Uzlaşatırma Bürosu Savcılığı\'na sundu. Bunları yeni delil sayan savcılık da, soruşturmanın genişletilmesi talebiyle dosyayı yeniden Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı\'na yolladı.