 (geniş haber)- SEDAT ŞAHİN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

Sedat Şahin, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

Sedat Şahin, 3 Kasım\'da tahliye olmuş ancak cezaevi çıkışında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başka bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan Şahin\'in de aralarında bulunduğu 6 kişi Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin çıkışı

-Sedat Şahin\'in görüntü

-Detaylar

