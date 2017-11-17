 (geniş haber)- SEDAT ŞAHİN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA
Sedat Şahin, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.
Sedat Şahin, 3 Kasım\'da tahliye olmuş ancak cezaevi çıkışında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başka bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan Şahin\'in de aralarında bulunduğu 6 kişi Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin çıkışı
-Sedat Şahin\'in görüntü
-Detaylar