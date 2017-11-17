T24 LogoT24 Logo
Gündem

 (geniş haber)- SEDAT ŞAHİN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA Sedat Şahin, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi

17 Kasım 2017 14:01

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA
Sedat Şahin, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.
Sedat Şahin, 3 Kasım\'da tahliye olmuş ancak cezaevi çıkışında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başka bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan Şahin\'in de aralarında bulunduğu 6 kişi Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
----------------
-Şüphelilerin çıkışı
-Sedat Şahin\'in görüntü
-Detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Sinan BİLGİLİİSTANBUL DHA SedatSedatKasımEmniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüEmniyetteAdalet SarayıGörüntü Dökümü Şüphelilerin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24