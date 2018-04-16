T24 LogoT24 Logo
Gündem

Geniş Haber// Sancaktepe'de fabrika yangını

Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA)- SANCAKTEPE'de plastik malzeme üretimi yapan fabrikanın depo kısmı alev alev yandı

16 Nisan 2018 18:29

Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA)- SANCAKTEPE\'de plastik malzeme üretimi yapan fabrikanın depo kısmı alev alev yandı. Fabrikada büyük çapta hasar oluştu. 
Osmangazi Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde bulunan plastik malzeme üretimi yapan fabrikanın depo kısmında, saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede bulunanları bölgeden uzaklaştırdı. 

YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu alevler söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

FOTOĞRAF
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CengizRamazan EĞRİİSTANBUL DHA SANCAKTEPEFabrikadaMahallesi Battalgazi CaddesiAlevlerSAATTE SÖNDÜRÜLDÜ İtfaiyeninPolis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24