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(Geniş Haber) PİYALEPAŞA BULVARI'NDA ÇÖP KAMYONU DEHŞETİ : 3 YARALI

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda sürücünün kontrolünü kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, 3 araca çarptıktan sonra orta refüje çıkarak durdu

23 Ocak 2018 20:41

 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
Şişli Piyalepaşa Bulvarı\'nda sürücünün kontrolünü kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne ait çöp kamyonu, 3 araca çarptıktan sonra orta refüje çıkarak durdu. Kazada 2\'si temizlik işçisi 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Çağlayan\'dan Piyalepaşa\'daki çöp arıtma tesisine giden İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait çöp kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kamyonun arkasındaki 2 temizlik işçisinden Mehmet Kuk araçtan düşüp yaralandı, diğeri atlayarak kurtuldu. Kamyon seyir halindeki 3 araca çarptıktan sonra orta refüje çıktı. Yan dönen çöp kamyonu içinde sıkışan sürücü Hasan Karakazan çevredekilerin yardımı ile çıkarıldı. Kazada, 2 temizlik işçisiyle kamyonun çarptığı araçlardan birinde bulunan bir kadın yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİRİ DÜŞTÜ DİĞERİ ATLAYIP KURTULDU
Çöp kamyonunun arkasında bulunan temizlik işçisi \"Biz çöp kamyonunun arkasındaydık, birden bire söför dengesini mi kaybetti ne olduysa sarsılmayla arkadaşım düştü. Ben kendimi yere attım\" diye konuştu. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:
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-Kazaya karışan araçlar
-Kaza yerindeki polis,itfaiye ve sağlık ekipleri
-Kazaya karışan araçlardan birinin içindeki kadın ve çocuk
-Ambulans içindeki yaralı kadın
-Çöp kamyonundan atlayan temizlik işçisi ile röportaj
-Orta refüje çıkıp devrilen çöp kamyonu
-Ambulanstaki çöp kamyonu sürücüsü
-Görgü tanığı ile röportaj
-Genel ve detay görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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