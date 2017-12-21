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(Geniş Haber) PENDİK'TE TÜP PATLAMASI; ANNE İLE KIZI YARALANDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA Pendik'te 5 katlı bir binanın 4

21 Aralık 2017 20:12

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Pendik\'te 5 katlı bir binanın 4. katında tüp patladı. Patlamada anne ve kızı yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü.
Olay, saat 15.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Memba Sokak üzerinde bulunan, 5 katlı binanın 4. katında yaşandı. Piknik tüpü, gaz sıkışması nedeniyle büyük bir gürültüyle patladı. Dairede bulunan Nermin Özdemir ile kızı Irmak Özdemir yaralandı. Patlamanın şiddetiyle evin duvarı yıkılırken, pencereleri de havaya uçtu. Çevredeki araçlar duvar ve cam parçalarından zarar gördü. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan anne ile kızı hastaneye kaldırıldı. 

PANİK YAŞANDI
Patlama nedeniyle panik yaşadıklarını belirten çevre sakini, \"Büyük bir gürültü patladı, çatının uçtuğunu zannettik. Dışarı çıktığımızda ortalık çok karışıktı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Patlamanın yaşandığı dairede
-Yıkılan duvar
-Kırılan camlar
-İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin görüntüsü
-Görgü tanıkları ile röp.
-Zarar gören çevredeki bina ve araçlardan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

21.12.2017 - 16.11 - Haber Kodu : 171221137
21.12.2017 - 16.35 - Haber Kodu : 171221147
21.12.2017 - 16.45 - Haber Kodu : 171221149

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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