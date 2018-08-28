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(Geniş Haber) PARKTAKİ ÇOCUĞUN VURULMASINA İLİŞKİN SORUŞTURMA: ŞÜPHELİ  MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ 

  Haber: Serpil KIRKESER -  Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA Pendik'te bayramın birinci gününde parkta oynayan çocukları "sessiz olun" diye uyaran ve ardından havaya açtığı ateş sonucu  7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın sırtıdan yaralanmasına neden olan

28 Ağustos 2018 20:22

 

Haber: Serpil KIRKESER -  Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Pendik\'te bayramın birinci gününde parkta oynayan çocukları \"sessiz olun\" diye uyaran ve ardından havaya açtığı ateş sonucu 
7 yaşındaki Hiranur Demircan\'ın sırtıdan yaralanmasına neden olan şüpheli B.B. tutuklama  talebiyle mahkemeye sevk edildi. 
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce serbest bırakılan şüpheli B.B. hakkında yeninden gözaltı kararı verdi. Savcılığın
kararının ardından tekrar gözaltına alınan şüpheli B.B. Kartal\'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi\'ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından şüpheli B.B.  \'Korku kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme\' ve \'Olası kasıtla kasten yaralama\' suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Arşiv görüntüler 
-Aktüel görüntüler
-Zanlının adliyeye girişi 

28.08.2018 - 17.07 -  Haber Kodu : 180828140
28.08.2018 - 15.23 -  Haber Kodu : 180828104

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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