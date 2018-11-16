(geniş haber) Osman Kavala soruşturmasında yeni gözaltılar 

Müslim SARIYAR - İstanbul (DHA) - İSTANBUL merkezli düzenlenen ve Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ile Prof. Dr. Betül Tanbay\'ın da gözaltına alındığı operasyonun ayrıntıları belli oldu.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca Osman Kavala\'nın tutuklandığı soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Adana, Antalya ve Muğla\'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Açık Toplum Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu Başkanı Ali Hakan Altınay, Anadolu Kültür A.Ş. Depo Program Koordinatörü Asena Günal, Anadolu Kültür A.Ş. Genel Koordinatörü Meltem Aslan Çelikkan, Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yiğit Ali Emekçi, Anadolu Kültür A.Ş. Sivil İtaatsizlikten Ayşegül Güzel, Bora Sarı ve Filiz Telek, Anadolu Kültür A.Ş. Danışmanı Çiğdem Mater Utku, Sivil Toplum Geliştirme Derneği İletişim Koordinatörü Hande Özhabeş, İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi çalışanı Yiğit Aksakoğlu, Gezi Parkı olaylarının senarize edildiği Mi Minör oyununun yöneticilerinden Yusuf Cıvır gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 7 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SORUŞTURMADA SUÇLAMALAR

Soruşturmada Osman Kavala\'nın, 27 Mayıs 2013\'te başlayan Gezi Parkı olaylarını Türkiye geneline yaymayı, yurt genelinde kaos ve kargaşa ortamı meydana getirmeyi, bu şekilde de cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmayı veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeyi amaçladığı, Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş. isimli vakıf ve şirketi kullanarak olayları finanse ve organize ettiği iddia edildi.

Gözaltına alınan kişilerin, Kavala ile hiyerarşik bir düzen içerisinde, Gezi Parkı olaylarını derinleştirmek ve yaygınlaştırmak için Anadolu Kültür A.Ş.\'ye ait \'Depo\' isimli yerde toplantılar düzenlendiği ve sivil itaatsizlik, şiddetsiz eylem başlıkları altında Gezi Parkı olaylarının devamlılığını sağlamak için yurt dışından aktivizm eğiticileri, kolaylaştırıcılar ve profesyonel eylemciler getirttikleri (duran adam, piyano çalan adam, kırmızılı kadın vesaire) yeni medya oluşturma faaliyetleri içerisine girerek Gezi Parkı sürecinin devamı ve yaşanması muhtemel Gezi benzeri olaylara ilişkin kendi medyaları üzerinden gündem oluşturulmasını hedefledikleri öne sürüldü.

Ayrıca Kavala\'nın Avrupa\'da birçok kurum ve kişiyle görüşerek, Gezi Parkı olaylarında gündeme gelen biber gazının Türkiye\'ye ithalinin durdurularak yasaklanması için çalışmalar yaptığı iddia edildi.



