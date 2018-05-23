 (geniş haber) 'O' TAKSİCİ YAKALANDI

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

Ümraniye\'de tartıştığı kadını darp ettiği öne sürülen taksi sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgile göre Ümraniye İstiklal Mahallesi\'nde kardeşi ile yol kenarından yürürken bir taksi sürücünün korna çalması üzerine tartışmaya başlayan Dış Ticaret Uzmanı Canan Ay, aracını durdurarak inen taksi sürücü tarafından darp edildi. Taksi sürücüsünün kaçmaması için taksiye binmeye çalışan Ay\'ı ayaklarından çekerek taksinin dışına atan şoför daha sonra olay yerinden kaçtı. Olayın ardından başından ve kolundan yaralanan Ay, hastanede ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

Taksi şoförünün ayaklarından tuttuğu bir kadını araçtan dışarı attığı görüntü büyük infial uyandırmıştı. Taksici tarafından taksiden sürüklenerek atılan Canan Ay, darp raporu alarak şikâyetçi olmuştu. Dört uyuşturucu, mala zarar verme ve mühür kırmadan dolayı kaydı bulunan taksici Ş.G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ş.G. Kartal\'daki Anadolu Adliyesi\'ne sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Ş.G\'nin polis merkezinden çıkartılması

-Polis aracına bindirilmesi

-Genel ve detaylar

