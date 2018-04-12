(geniş haber) Nurcan Arslan cinayetinde iyi hal indirimi tepkisi

Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA - KÜÇÜKÇEKMECE\'de 2016 yılında Nurcan Arslan\'ı ruhsatsız tabancasıyla 11 kurşunla öldüren Abdullah Melih Barış\'ın yargılandığı dava karara bağlandı. Sanık Barış, olay günü kendini kaybettiğini ve eylemi gerçekleştirdiğini belirterek, \"Çok pişmanım\" dedi.

Sanık Barış\'ı, \"Tasarlayarak kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, \"iyi hal\" indirimi uygulayarak cezayı müebbete düşürdü. Karar oy birliğiyle alındı Sanığa uygulana iyi hal indirimine Nurcan Arslan\'ın ailesi ve kadınlar tepki gösterdi. Arslan ailesinin avukatı Gülhan Kaya, iyi hal indirimi yönünden kararı İstinaf Mahkemesi\'ne taşıyacaklarını söyledi.

SANIK VE TARAF AVUKATLARI DURUŞMAYA KATILDI

Bakırköy Adalet Sarayı\'nda bulunan 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Abdullah Melih Barış (36) ile taraf avukatları hazır bulundu.

\"TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜĞÜ KESİNDİR\"

Arslan ailesinin avukatı Gülhan Kaya, \"Sanığın memleketinden İstanbul\'a Nurcan Arslan\'ı öldürmek amacıyla tasarlayarak geldiği, bu amaçla silahını yanına aldığı, Arslan ile görüştükten sonra tasarladığı şekilde öldürdüğü kesindir. Bu nedenle sanığın tasarlayarak kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerekmektedir\" dedi. Avukat Kaya, sanığa verilecek cezada \"haksız tahrik\", \"iyi hal\" ve diğer indirim maddelerinin uygulanmamasını talep etti.

SANIK BARIŞ: KENDİMİ KAYBETTİM

Duruşmada söz verilen sanık Barış, Nurcan Arslan\'ın elindeki görüntülerle kendisine şantaj yaptığını öne sürdü.

Abdullah Melih Barış, \"Bir çok kez para gönderdim. İstanbul\'a geliş sebebim de arkadaşım Fatih mal almak için İstanbul\'a geliyordu, benim kız kardeşim de düşük yapmıştı, bir türlü kendisini ziyaret edememiştim. Fatih\'e \'Ben de seninle geleyim\' dedim. Fatih ile yola çıktıktan sonra yolda Fatih, Facebook\'tan benimle birlikte yolda olduğunu paylaşmış, Nurcan bunun üzerine beni telefonla aradı, \'Son kez görüşelim, bana 5 bin lira para ver, ben de görüntüleri sana vereyim.\' dedi. Fatih ile konuştum hatta Fatih \'gitme\' diye bana telkinde bulundu. Ancak görüntüleri geri alacağım düşüncesiyle Nurcan ile buluştum. Benim amacım eve girip, parayı verip, görüntüleri alıp, çıkmaktı. Ancak param Fatih\'te kalmıştı. Nurcan ile buluştuktan sonra Fatih\'i aradım, kendisine ulaşamadım. Nurcan bunun üzerine \'Benimle dalga mı geçiyorsun\' diyerek hakaret etmeye başladı. Ben 15 yıldır bipolar bozukluk nedeniyle ilaç kullanıyorum. Her ne kadar Adli Tıp Kurumu \'cezai ehliyeti tamdır\' diye rapor vermişse de bunu kabul etmiyorum. Maktulün üzerime çok gelmesi, hakaretler ve tehditler savurması üzerine kendimi kaybettim ve bu eylemi gerçekleştirdim. Çok pişmanım. Bugüne kadar sabıkam yoktur, kimseye zararım olmamıştır\" dedi.

SANIK: BEN BU OLAYI PLANLAMADIM\"

Son sözü sorulan sanık Barış, \"Bu olayı planlamadım. Nurcan beni olayın gerçekleştiği yere götürdü. Ben İstanbul\'u bilmiyorum.

Pişmanım. Lehime olan tüm hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum\" dedi.

TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Abdullah Melih Barış\'ı \"Tasarlayarak kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanığın duruşmalardaki iyi halini de göz önüne alarak cezayı müebbet hapis cezasına düşürdü. Sanık Barış, ayrıca \"Ruhsatsız silah taşımak\" suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası ve bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Kararı oybirliğiyle alan mahkeme heyeti sanık Barış\'ın tutukluluk halinin de devamına hükmetti. Kararın ardından Nurcan Arslan\'ın kardeşi Gülcan Arslan ve annesi Hayriye Arslan adliye önünde gözyaşlarına boğuldu.

DAVA SONRASI AÇIKLAMA

Karar sonrası Nurcan Arslan\'ın ailesi ve arkadaşları Bakırköy Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

Üzerinde Nurcan Arslan\'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtleri giyen kadınlar adına açıklamayı Ailenin avukatı Gülhan Kaya yaptı. Avukat Kaya yaptığı açıklamada Nurcan Arslan\'ı bir cinayette kaybedeli 2,5 yıl olduğunu ve 2,5 yıldır adalet mücadelesi sürdürdüklerini kaydederek, \"Bugün karar günüydü tam 10 celse görüldü. Savcılık mütalaasında sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını ve indirimlerden yararlanmamasını talep etmişti. Sanık başından beri haksız tahrik indirimlerinden yararlanmak için türlü iftiralarda bulundu. Bunların tamamı mahkeme önünde aksi yönde ispatlanmış oldu. Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişken, ne yazık ki \'iyi hal\' yapılarak müebbet hapis cezasına düşürüldü. Sanığın tasarlayarak öldürmeden ceza alması olumludur. Ve haksız tahrik indirimi almaması olumludur. Ne yazık ki sanığa iyi hal indirimi uygulandı. Sanığın duruşmalara kravatlı gelmesi, heyete bir saygısızlık yapmamasını iyi hal indiriminde yeterli olmaması gerektiğini düşünüyoruz\" dedi. Avukat Kaya iyi hal indirimi yönünden kararı İstinaf Mahkemesi\'ne taşıyacaklarını söyledi.

İDDİANAME

İddianamede, sanık Abdullah Melih Barış\'ın \"tasarlayarak kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile \"6136 sayılı yasaya muhalefet\" suçlarından 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

(FOTOĞRAFLI)

