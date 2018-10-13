(GENİŞ HABER) NİŞANTAŞI'NDA GÜZELLİK SALONUNDA YANGIN PANİĞİ 

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Nişantaşı\'nda, bir güzellik merkezinde solaryum cihazının regülatörünün tutuşması sonucu çıkan yangında iki çalışan dumandan etkilendi. Yangın sırasında içerde bulunan müşteriler de panikle dışarı kaçtı. Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir güzellik salonunda saat 16.15 sıralarında meydana gelen olayda, solaryum cihazının regülatörü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede büyürken, güzellik merkezinde yoğun duman oluştu. Alevlere müdahale etmek isteyen iki çalışan dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen çalışanlar, çalışma arkadaşları tarafından dışarı çıkarıldı. Yangın sırasında içeride bulunan müşteriler de panikle dışarı kaçtı.

Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen çalışanlar ise olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Dumandan etkilenen kadından detay görüntü

-Dumandan etkilenen iş yeri sahibinden detay görüntü

-Dumandan etkilenenlerin ambulansa alınması

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Güzellik salonu müşterilerinden detay görüntü

-Güzellik salonu çalışanlarından detay görüntü

-Güzellik salonundan detay görüntü

-İtfaiye araçlarından detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

