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(geniş haber)- MÜNİR ÖZKUL'UN KIZINDAN AÇIKLAMA :

  "DEFALARCA ASILSIZ HABERLERLE BUGÜNE HAZIRLANMIŞ OLDUK" Haber: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA Usta oyuncu Münir Özkul sabah saatlerinde evinde hayata gözlerini yumdu

05 Ocak 2018 16:51

 

\"DEFALARCA ASILSIZ HABERLERLE BUGÜNE HAZIRLANMIŞ OLDUK\"

Haber: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA
Usta oyuncu Münir Özkul sabah saatlerinde evinde hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberini alan yakınları ve sanatçı dostları usta oyuncunun evine geldi. Özkul Pazar günü Muhsin Ertuğrul Sahnesi\'nde düzenlenen törenin ardından Teşvikiye Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Usta oyuncunun ölüm haberini alan yakınları ve sanatçı dostları Özkul\'un Beyoğlu Sıraselviler Caddesi\'nde bulunan evine geldi. Taziye ziyaretine gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan Minür Özkul\'un kızı Güner Özkul ile birlikte dışarıda bekleyen gazetecilere açıklama yaptı.

\"TÜRK SİNEMASI MİNÜR ÖZKUL DEMEKTİ\"
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan “Maalesef Minür Özkul\'un vefatını teessür içerisinde öğrenmiş bulunuyoruz. Allah rahmet eylesin. Türk sineması birazda Minür Ozkul demekti. Cihangirliydi. Son 6 yılı hastalıkla mücadeleyle geçit. Ve sonunda bugün hakkın rahmetine kavuştu. Cenab-ı Allaha yürüdü. Mekanı cennet olsun. Ailesi ve yakın dostarı hepimiz buradaydık, yanı başındaydık. Önümüzdeki iki gün içerisinde oğlu Kanada\'dan gelecek. Pazara günü defin işlerini gerçekleştireceğiz. Tiyatroda son yolculuğuna uğurlanmak için tören planlanıyor. Teşviki\'ye de cenaze namazı eda edildikten sonra kendisini edebi istirahgahına uğurlayacağız\" diye konuştu.

“PAZAR GÜNÜ TÖREN DÜZENLENECEK\"
Pazar günü tören düzenleneceğini söyleyen Minür Özkul\'un kızı Güner  Özkul, “ Zaten biliyorsunuz uzun bir süreçti. Defalarca asılsız haberlerle bugüne hazırlanmış olduk. Sayın Beyoğlu Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan tedavi sürecinde bizi hiç yalnız bırakmadı. Tedavinin her anında yardımcı olduğu için çok teşekkür ederiz. Defin sürecinde de kendileri yanımızda. Hepimizin başı sağolsun. Büyük bir ihtimalle Zincirlikuyu Mezarlığı\'nda defnedilecek.  Büyük ihtimalle Pazar günü Muhsin Ertuğrul Sahnesi\'nde bir tören düzenlenecek.  Daha sonra Teşvikiye Camii\'nden uğurlayacağız\" dedi.

ÖZKUL\'U KAYBETMENİN HÜZNÜNÜ YAŞIYORUM
Oyuncu Ferdi Otuner ise, “ Büyük bir sanatçı Münir Özkul\'u kaybetmenin hüznünü yaşıyorum. Kendisiyle birlikte oynama şerefine de nail olmuştum. Kendisi bizim gönlümüzde sinemada, ekranda, televizyonda yaşayacak. Allah rahmet eylesin\" dedi. 

Görüntü Dökümü:
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-Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan\'ın konuşması
-Güner Özkul\'un konuşması
-Ferdi Otuner\'in konuşması
-Genel  ve detaylar

05.01.2018 - 13.29 Haber Kodu : 180105111

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