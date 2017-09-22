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(GENİŞ HABER)  MİSS TURKEY 2017 GÜZELİNİN TACI “15 TEMMUZ" PAYLAŞIMI NEDENİYLE GERİ ALINDI

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)  MISS Turkey 2017 organizasyonu yetkilileri, Miss Turkey World güzeli seçilen Itır Esen'in tacını geri aldı

22 Eylül 2017 19:00


Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) 
MISS Turkey 2017 organizasyonu yetkilileri, Miss Turkey World güzeli seçilen Itır Esen\'in tacını geri aldı. Esen\'in tacının, sosyal medya paylaşımları arasında görülen bir tweet\'i nedeniyle alındığı açıklandı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi\'ndeki Grand Pera Emek Sahnesi\'nde dün gerçekleşen organizasyonda Miss Turkey World güzeli seçilen Itır Esen\'in  sosyal medya paylaşımları arasında görülen bir tweet\'i inceleyen organizasyon yetkilileri, paylaşımın Esen tarafından yapıldığı kanaatine vardı. Esen\'in tacının geri alınacağını açıklayan Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, “Üzülerek duyuruyoruz ki bu tweetin Itır Esen tarafından atıldığı kanaatine varılmıştır. Kuruluş amacı Türkiye\'yi dünya çapında tanıtmak ve imajına katkıda bulunmak olan Miss Turkey Organizasyonu\'nun böyle bir paylaşımı kabul etmesi mümkün değildirö ifadesini kullandı. Itır Esen\'in tacının, 15 Temmuz ile ilgili çirkin bir paylaşımı nedeniyle alındığı öğrenildi.

Itır Esen\'in tacının geri alınmasının ardından jüri puanlamasına göre ikinci olan Aslı Sümen\'in birinci, puan sıralamasında üçüncü olan Pınar Tartan\'ın ikinci, dördüncü sırada olan Yasemin Çoklar\'ın ise üçüncü olduğu bildirildi.

Yeni sonuçlara göre Türkiye\'yi Çin Halk Cumhuriyeti\'nde düzenlenecek \"Miss World\'de\' Aslı Sümen\', Amerika Birleşik Devletleri\'nde yapılacak \"Miss Universe\'de\" Pınar Tartan, Polonyo\'da gerçekleştirilecek \"Miss Supranational\'da Yasemin Çoklar temsil edecek.


Görüntü Dökümü:
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-Yarışmacıların podyumda yürümesi
-Yarışmacıların konuşmaları
-Taç töreni
-Yarışmadan detaylar

22.09.2017 - 12.25 Haber Kodu : 170922072
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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