Geniş haber // Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Gülseli KENARLI - Güven USTA - Akın ÇELİKTAŞ - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) ESKİ başbakanlardan Mesut Yılmaz\'ın oğlu Yavuz Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan tabuta omuz verdi.

Cumartesi günü Beykoz\'daki evinde ölü bulunan 38 yaşındaki Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile Tansu Çiller, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ, Mehmet Ali Yalçındağ, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fatih Terim, Mustafa Denizli, Prof. Dr. Mehmet Haberal, Turgut Özal\'ın oğlu Ahmet Özal, Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos, iş adamı Adnan Polat, Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy, Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül\'ün de aralarında bulunduğu iş, sanat, spor ve siyaset dünyasından bir çok isim katıldı.

ERDOĞAN TABUTA OMUZ VERDİ



Mesut Yılmaz, eşi Berna Yılmaz ve oğulları Hasan Yılmaz cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Daha sonra öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namaz öncesinde imam, konuşmasının bir bölümünde, Cahit Sıtkı Tarancı\'ya ait \'35 yaş\' şiirinden dizeler okudu. Cenaze törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Yavuz Yılmaz\'ın tabutuna omuz verdi. Erdoğan cenaze aracı gidene kadar da başında bekledi. Yılmaz Kanlıca Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

CENAZEYE KATILANLARDAN AÇIKLAMALAR



Öte yandan cenaze katılanlar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, \"Çok acı bir şey, Allah mekanını cennet etsin. Berna Hanım çok saygı duyduğum bir hanımefendi. Allah yardımcıları olsun\" dedi. Akşener çıkışta, bir gazetecinin, \"Erken ayrılmanızın bir sebebi var mı? Bahçeli gelecek diye mi erken ayrılıyorsunuz?\" sorusuna \"Çok kalabalık ve karışık, o nedenle yer bulması mümkün değil. O kalabalıkta görmek mümkün değil. Sayın Bahçeli geliyor mu? Haberim yoktu\" diye yanıt verdi.

Ahmet Özal, Yılmaz ailesine başsağlığı diledi. Özal, Yavuz Yılmaz\'ın en son babası ile telefonda görüştüğünün belirtilmesi üzerine, \"Benim de bilgim bu yönde\" dedi.

\"ÇOK GENÇ YAŞTA ÇOK ACI BİR KAYIP\"



Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, aileye başsağlığı dileyerek, \"Allah kimsenin başına vermesin\" diye konuştu.

Cenaze töreni öncesi camiye gelen Mustafa Sarıgül, \"Allah kimseye evlat acısı vermesin, çok büyük bir üzüntü\" ifadesini kullandı.

Şenol Güneş de Yılmaz ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Yıldırım Demirören, aile için çok büyük bir acı olduğunu ifade ederek, başsağlığı diledi. Fatih Terim, Adnan Polat, Dursun Özbek, Ali Ağaoğlu aileye başsağlığı dilediğini belirtti. Prof. Dr. Mehmet Haberal, çok üzgün olduğunu kaydetti.

KORUMALAR ARASINDA GERGİNLİK



Bu arada cenaze öncesinde Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan camiye peş peşe geldi. Bahçeli camiye geldiği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan da camiye geldi. Erdoğan\'ın konvoyuna yol açmaya çalışan polisler ile yolda bulunan Devlet Bahçeli\'nin korumaları arasında tartışma yaşandı. İki grup arasında yaşanan kısa süreli gerginlikte itiş kakış yaşandığı da görüldü.

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