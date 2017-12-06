(geniş haber) Mertcan Çam'ın ağabeyi dayak iddiasını doğruladı!!!

\"Kardeşimi Şanlıurfa\'dan zorla birilerinin de yardımıyla kaçırdık. \'Ağabey başkan beni dövdü\' diyor. Bütün her şeyine el koydular\"

\"Kardeşim korkudan gidip bir yerden darp raporu alamadı\"

Tolga SAĞLAM - TRABZON / DHA

Şanlıurfasporlu futbolcu Mertcan Çam\'ın ağabeyi dayak iddiasını doğrularken, \"Darp olayı doğru, elimizde fotoğraflar mevcut. Hukuki işlemler menajer aracılığıyla başlatıldı. Kardeşim şu an Trabzon\'a doğru yola çıktı\" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Emin Yetim\'in darp ettiği iddia edilen genç futbolcu Mertcan Çam\'ın ağabeyi Yiğit Çam, kardeşinin Trabzon\'a doğru yola çıktığını, Şanlıurfa\'dan birilerinin de yardımıyla zorla kaçırdıklarını söyledi.

Trabzonspor\'un sezon başında TFF 2\'nci Lig ekibi Şanlıurfaspor\'a kiraladığı 22 yaşındaki futbolcu Mercan Çam, alacaklarını alamadığı gerekçesiyle Şanlıurfaspor\'u Türkiye Futbol Federasyonu\'na (TFF) şikayet etmişti. Bunu öğrenen kulüp başkanı Emin Yetim genç oyuncuyu darp edildiği iddia edildi.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Mertcan\'ın ağabeyi Yiğit Çam, \"Kardeşimi Şanlıurfa\'dan zorla birilerinin de yardımıyla kaçırdık. \'Ağabey başkan beni dövdü\' diyor. Bütün her şeyine el koydular. Herkesi devreye soktuk. Bu Trabzonspor\'a da yapılmış bir ayıptır. Bu iş burada bitmeyecek. Kardeşimizden haber alamıyoruz. Nerede olduğunu bilmiyorum. O\'na bir şey olursa hesabını kim verecek. Kardeşimin darp fotoğrafları bende. Kafasında, ayağında, sırtında kan izleri var. Korkudan gidip bir yerden darp raporu alamadı. Menajeri ile görüştüm. Fotoğrafları da attım. Gerekli hukuki işlemleri başlatıyor. Hesabı verilecek. İnşallah buraya ulaşır. Yola çıktıktan sonra daha haber alamadık\" dedi.