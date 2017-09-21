(geniş haber) Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı Ankara'ya alındı

Kulüpler Birliği Vakfı\'nın yarın İstanbul\'da gerçekleştireceği toplantı ani bir kararla Ankara\'ya alındı.

Alınan bilgiye göre; Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'ın kulüplerle görüşmek istediği ve başkanları bu nedenle Ankara\'ya davet ettikleri öğrenildi.

Yarın sabah yapılacak toplantıda kulüplerin, mali yapılarıyla ilgili bakanlığa bilgi verecekleri ve bu konuda fikir alış verişinde bulunacakları, Spor Bakanı ile de hem kulüpler yasasını, hem de yabancı futbolcu sayısındaki tartışmalara yön vermeye çalışacakları ifade edildi.

İSTANBUL / DHA