(geniş haber) Köprüdeki araç yangını trafiği yoğunlaştırdı

Mustafa ÖZDABAK-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde bir aracın motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken uzun araç kuyrukları oluştu.

Yangın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde Anadolu Yakası istikametinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Sadi Öztürk yönetimindeki araçtan köprü girişinde motor kısmında dumanlar çıkmaya başladı. Öztürk hemen aracın durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle köprü Anadolu Yakasına bir şerit trafiğe kapandı. Yaklaşık yarım saat bir şerit trafiğe kapalı olan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Anadolu yakasına geçmek isteyen sürücüler köprü girişinde yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yanan araç çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılırken trafik normale döndü.

(FOTOĞRAF)