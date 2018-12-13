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(Geniş Haber) KISIKLI'DAKİ HOLDİNG BİNASINDA ZAMAN AYARLI BOMBA BULDU 

Çağatay KENARLI-Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Yılmaz BEZGİN-Çağatay KENARLI/ İstanbul DHA Üsküdar Kısıklı'da bulunan Cengiz Holding binasında duvara iple bağlanmış pet şişede zaman ayarlı bomba düzeneği bulundu

13 Aralık 2018 02:42

Çağatay KENARLI-Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Yılmaz BEZGİN-Çağatay KENARLI/ İstanbul DHA
Üsküdar Kısıklı\'da bulunan Cengiz Holding binasında duvara iple bağlanmış pet şişede zaman ayarlı bomba düzeneği bulundu. Bomba imha uzmanı ekipler, düzeneği etkisiz hale getirdi.
Kısıklı\'da bulunan Cengiz Holding binasının güvenlik görevlisi, saat 20.00 sıralarında binanın duvarlarının iç kısmında bir pet şişenin iple bağlanmış olduğunu görerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bina etrafındaki sokak yaya ve araç trafiğine kapattı. Ekipler, ipe bağlanmış pet şişeyi şüpheli bularak bomba imha uzmanı ekipleri çağırdı. Olay yerine gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı incelemede duvarda asılı olan pet şişenin saat 22.30\'a ayarlanmış zaman ayarlı bir bomba olduğunu tespit etti. Bomba düzeneğini etkisiz hale getiren bomba imha uzmanı ekipleri, incelemenin ardından olay yerinden ayrıldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, pet şişe üzerinde parmak izi çalışması yaptı. 
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, holding binası kameraları, MOBESE ve çevredeki işyeri kameralarını incelerken olayla ilgili çalışma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Binadan detaylar
-Polis ekipleri
-Bomba arama köpeğinin araca bindirtilmesi
-Ekiplerin olay yerinden ayrılması
-Olay yerinden genel görüntü

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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