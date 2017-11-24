(Geniş Haber) Kemal Kılıçdaroğlu: 24 Kasım'da öğretmene birer maaş ikramiye verelim

Taner YENER-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü\'ndeki açılış programında yaptığı konuşmada, \'Öğretmenler Meslek Yasası\'nın çıkması gerektiğini vurgulayarak, \"Her 24 Kasım\'da toplanırız, okulları ziyaret ederiz, öğretmenlere ve öğrencilere güzel laflar ederiz; bir de bugün her öğretmene birer maaş ikramiye verelim\" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü\'nde okul açılışı törenine katıldı. Açılışa Kılıçdaroğlu\'nun yanı sıra törene, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Bülent Tezcan, CHP milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muammer Yıldız, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, merhum işadamı Cevat Güleç\'in ailesi ile sanatçı Şevval Sam, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, okulun temeline geçen yıl attıklarını bugün de resmi açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Okulun açılmasına destek verenlere teşekkür eden Kılıçdaroğlu, \"Hepimiz, en tepeden aşağı kadar öğretmenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Öğretmenlerin ne kadar değerli olduğunu, hatta çocuklarımızı birer mimar gibi yetiştirdiklerini biliyoruz. Peki bunları bildiğimiz halde öğretmene neden değer vermiyoruz? Neden onun uygarca yaşayabileceği bir ortam hazırlamıyoruz? Öğretmen kardeşlerime açık ve net bir siyasetçi olarak düşüncelerimi ifade edeceğim. Eğer diğer siyasetçiler de bizimle aynı görüşü paylaşırlarsa, onları el üstünde tutan bir Türkiye\'yi dünyaya duyurmuş olacağız. Hepimizin hayatında ortak bir kişi var, o da öğretmen. Yaşımız ne olursa olsun bir öğretmen bizi alır ve yetiştirir\" dedi.

\"ÖĞRETMENLER MESLEK YASASI\'NIN ÇIKMASI LAZIM\"

Öğretmenlere özel bir yasa çıkarılması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, \"Öğretmenler Meslek Yasası\'nın çıkması lazım. Devlet Memurları\'ndan bunu çıkarmalıyız, öğretmenler için bağımsız, güzel bir yasa çıkarmalıyız. Öğretmenlik mesleğini, diğer mesleklerden ayrı tutmalıyız. Neden? Doktoru yetiştiren öğretmen, avukatı yetiştiren öğretmen, mimarı, mühendisi yetiştiren öğretmen, esnafı yetiştiren öğretmen, sanayiciyi yetiştiren öğretmen o zaman öğretmenler için özel ayrı bir yasa çıkarmalıyız. Bu konuda söz veriyorum, gelirse önce biz buna evet diyeceğiz\" dedi.

\"ÖĞRETMENE VERMEYİP KİME VERECEĞİZ ALLAH AŞKINA\"

Öğretmenlerin düşük maaşla çalıştığını dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, \"15 yıllık bir öğretmen, 3 bin 40 lira net aylık alıyor. Birinci derece dördüncü kademede olan bir öğretmen 3 bin 144 lira aylık alıyor. Yoksulluk sınırı 7 bin 56 lira. Yani öğretmenlerimizin tamamı yoksulluk sınırının altında aylık alıyor. Özel bir yasa çıkaracağız ve bütün öğretmenleri istisnasız yoksulluk sınırının üstünde bir aylık verelim. Gelin diyorum hep birlikte buna evet diyelim. Emin olun parlamentoda hiç kimse buna hayır demez. Öğretmen bizim öğretmenimiz. Çocuğu emanet ediyoruz. Geleceğe hazırlayacaklar. Öğretmene vermeyip kime vereceğiz Allah aşkına maaşı? Toplumun hiçbir kesimi öğretmene aylık verilmesine karşı çıkmaz. Oturalım, doğru dürüst bir aylık verelim. Ayrıca öğretmene kesinlikle 3 bin 600 ek gösterge hakkını da verelim. Ayrıca her 24 Kasım\'da geliriz, toplanırız, okulları ziyaret ederiz, öğretmenlere, öğrencilere güzel laflar ederiz. Bir de bugün her öğretmene birer maaş ikramiye verelim. Niye vermiyoruz? Verelim mi? Evet... 24 Kasım Öğretmenler Günü. Onun da mutlu olmasını sağlayalım. 80 milyonluk bir toplum, bir Türkiye Cumhuriyeti öğretmenine bir ikramiye veremeyecek durumda mı? Verelim. Öğretmen bizim öğretmenimiz. Bizim çocuklarımıza bakıyor. Bizim çocuklarımızı yetiştiriyor. Bizden daha fazla çocuklarımızın üstüne titriyor\" şeklinde konuştu.

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