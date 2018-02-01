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(GENİŞ HABER) İstanbul'dan "Süper Kanlı Mavi Ay" manzaraları

Murat DELİKLİTAŞ-Mehmet İLKAY ÖZER-İbrahim AKTÜRK-Özgür EREN-Ersan SAN-Murat SOLAK - Ramazan EĞRİ - Zeki GÜNAL-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da "Süper Kanlı Mavi Ay" merakla izlendi

01 Şubat 2018 00:07

Murat DELİKLİTAŞ-Mehmet İLKAY ÖZER-İbrahim AKTÜRK-Özgür EREN-Ersan SAN-Murat SOLAK - Ramazan EĞRİ - Zeki GÜNAL-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL\'da \"Süper Kanlı Mavi Ay\" merakla izlendi. Havanın kararmasıyla birlikte \"Süper Kanlı Mavi Ay\" saat 18.34 sıralarında kendini gösterdi. İstanbullular kentin birçok yerinden meraklı gözlerle izlenen \"Süper Kanlı Mavi Ay\", tarihi yarımada üzerinde drone ile görüntülendi.
En son 31 Mart 1866 tarihinde gözlemlenen ve \"Süper Kanlı Mavi Ay\" olarak adlandırılan ay tutulması İstanbul\'da gerçekleşti. Akşam 18.34 sıralarında Kuleli sırtlarında doğan \"Süper Mavi Kanlı Ay\" İstanbul\'un birçok noktasından gözlemlendi. Dolunay\'ın, normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünmesinin yanı sıra Dünya\'nın gölgesinde kaldığı için hafif kızıl bir renge bürünmesiyle oluşan doğa olayı dünyanın birçok noktasında da izlendi. 
 
MERAKLILAR ORTAKÖY\'DE BULUŞTU
\"Süper Mavi Kanlı Ay\"ı görmek isteyenlerin buluşma noktalarından biri de Ortaköy sahili oldu. Kuleli sırtlarından doğan \"Süper Mavi Kanlı Ay\"ı ilgiyle izleyen bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri fotoğraf makineleri ile bu anı ölümsüzleştirirken, bazıları ise öz çekim yaptı.
\"Süper Mavi Kanlı Ay\"ı Galata Köprüsü üzerinden vatandaşlar ve turistler de bu eşsiz doğa olayını ölümsüzleştirmek için fotoğraf makinesi ve cep telefonlarıyla bol bol çekim yaptı. Üsküdar sahilinde de birçok kişi, doyumsuz manzarayı izlerken, fotoğraflar çekti.  
Bu arada, \"Süper Kanlı Mavi Ay\", tarihi yarımada üzerinde drone ile görüntülendi.

(FOTOĞRAF)

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