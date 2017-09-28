(geniş haber) İstanbul'da 4 operasyonda 1 ton 670 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 20-26 Eylül tarihleri arasında yaptığı 4 operasyonda 1 ton 670 kilo 66 gram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün avlusunda sergilendi.

DİYARBAKIR\'DAN İSTANBUL\'A GETİRİLEN UYUŞTURUCULAR YAKALANDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır\'dan İstanbul\'a uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine 2 farklı operasyon gerçekleştirdi. İlk operasyon 20 Eylül\'de Bağcılar\'da 3 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 330 kilo 760 gram esrar, 3 bin 750 ecstacy hap, 6 tabanca, 1 av tüfeği, 9 mermi, 1 hassas terazi ve 15 bin lira para ele geçirdi. Ekipler 23 Eylül\'de yaptığı ikinci operasyonda ise, Diyarbakır\'dan İstanbul\'a gelen bir kamyoneti TEM Otoyolu Pendik Kurtköy mevkisinde durdurarak arama yaptı. Kamyonette yapılan aramalarda 130 kilo 400 gram esrar ele geçirdi.



İNGİLTERE\'YE GİDEN MASALARDAN 208 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

18 Temmuz\'da İstanbul\'dan İngiltere\'ye yollanan masalar içinde 280 kilo eroin bulunması üzerine İngiltere polisi ile yapılan işbirliği kapsamında masaları İngiltere\'ye yolladığı belirlenen şüpheliler polis ekipleri tarafından takibe alındı. Ekipler, 23 Eylül\'de firmanın Maltepe ve Kartal\'da ki mobilya atölyelerinde aralarında bulunduğu 3 adrese yaptığı baskında İngiltere\'ye gönderilmek üzere hazırlanmış ahşap masaların içerisine zulalanmış 208 kilogram eroin ile 4 bin 250 ectacy hap, 2 pres makinesi, 1 karıştırma makinesi ve 3 hassas terazi ele geçirildi.



1 TON BONZAİ PİYASAYA SÜRÜLMEDEN YAKALANDI

Polis ekipleri, yurtdışından getirilen ham maddeleri işleyerek ürettiği bonzaiyi piyasaya sürmeye hazırlanan bir şebekeyi takibe aldı. Ekipler, 26 Eylül\'de Beylikdüzü ve Bağcılar\'da 3 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan aramalarda 43 çuval içinde yaklaşık 1 ton bonzai ve bonzai yapımında kullanılan çeşitli malzemeleri ele geçirildi.



14 ŞÜPHELİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonlar kapsamında toplam 14 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.