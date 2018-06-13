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(geniş haber)- İSTANBUL VALİSİ ŞAHİN BAYRAM ÖNLEMLERİNİ AÇIKLADI

  Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Ramazan Bayramı'na yönelik her türlü tedbirlerini planlaması yapıldı" dedi

13 Haziran 2018 18:35

 

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA
İstanbul Valisi Vasip Şahin, \"Ramazan Bayramı\'na yönelik her türlü tedbirlerini planlaması yapıldı\" dedi. 
İstanbul Valisi Vasip Şahin \" Ramazan bayramına yönelik olarak her türlü tedbiri aldık. Başta otogar olmak üzere, metro, tramvay, metrobüs, deniz, hava, kara ulaşımında yapıldığı noktalarda ek tedbirler aldık. Trafik ile ilgili ek tedbirler aldık. Hastaneler başta olmak üzere hizmet alanlarında da ek tedbirler aldık. En büyük isteğimiz vatandaşlarımızın sevdikleriyle bayramlarını huzurlu bir şekilde kutlamaları\" dedi.
 
Görüntü dökümü:
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-Şahin\'in açıklaması
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13.06.2018 - 14.44 Haber Kodu : 180613123

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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