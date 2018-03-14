 (GENİŞ HABER)  İRAN'DA DÜŞEN UÇAKTA HAYATINI KAYBEDENLERİN CENAZELERİ İSTANBUL'DA 

- MİNA BAŞARAN\'IN NİŞANLISI DA HAVALİMANINDAYDI

* Cenazeler apronda ailelerine teslim edildi, sonra da Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

* Ölenlerin yakınlarının bazıları Adli Tıp merdivenlerine oturup gözyaşı döktü.



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Gülseli KENARLI - Murat SOLAK - Erhan TEKTEN - İbrahim YILDIZ - Güven USTA - Hüseyin ASLIYÜCE - İstanbul DHA

İran\'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri İstanbul\'a getirildi. Aileler, Atatürk Havalimanı\'nda cenazeleri teslim aldı. Cenazeler daha sonra Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İran\'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri, askeri nakliye uçağıyla saat 12.10\'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali\'ne getirildi. Mina Başaran\'ın nişanlısı Murat Gezer de havalimanındaydı.

Cenazeler apronda yakınlarına teslim edildi. Cenazeler daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne ait cenaze araçlarına alındı. Cenazeler, buradan Yenibosna\'daki Adli Adli Tıp Kurumu\'na getirildi.

AİLELER DE ADLİ TIP KURUMU\'NA GELDİ

Cenazelerin ardından aileler de Adli Tıp Kurumu\'na geldi. Bazı aileler özel araçlarıyla Adli Tıp Kurumu\'na girerken, bazıları da yürüyerek içeri girdi.

MERDİVENLERDE GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Adli Tıp Kurumu\'nun merdivenlerinde bazı yakınların gözyaşı döktüğü görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze araçlarının görüntüsü

- Mina Başaran\'ın nişanlısı Murat Gezer\'in nişansı ve yanındakiler

-Nakliye uçağının inişi

-Cenaze araçlarının çıkışı

-Ambulansın girişi

-Polisin görüntüsü

-Cenaze araçlarının çıkışı

-Adli Tıp\'a araçların girişi

-Ailelerin Adli Tıp\'a gelişi

-Ailelerden görüntüler

-Gözyaşı döken aileler

-Detaylar

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