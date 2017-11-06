(geniş haber) Hava Harp Okulu'nda darbe girişimi öncesi ve sonrası yaşananlar

Serpil KIRKESER-Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA) FETÖ / PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu\'ndaki eylemlerine ilişkin 34\'ü tutuklu 44 şüpheli hakkında açılan dava dosyasında bulunan yeni görüntüler ortaya çıktı. 14 Temmuz 2016\'da Hava Harp Okulu içindeki darbe hazırlıklar ile 15 Temmuz 2016\'da darbe girişimi gecesi Hava Harp Okulu\'nda yaşananlar okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

SUİKAST TİMİNİN BAŞINDAKİ SÖNMEZATEŞ\'İN SİVİL KIYAFETLE OKULA GİRİŞ ANLARI

Muğla\'da görülen 15 Temmuz Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik suikast timinin başında yer alan ve 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş\'in sivil kıyafet ve sırt çantasıyla Hava Harp Okulu\'na gelişi görüntülerde yer alıyor. Ardından okulda 14 Temmuz\'u 15 Temmuz\'a bağlayan gecede Hava Harp Okulu\'nda Tuğgeneral Sönmezateş ve Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Fethi Alpay (Ana darbe davası sanığı) ile birlikte İstanbul\'daki askeri birliklerin komutanlarının katılımı ile son darbe koordinasyon toplantısı düzenleniyor.

POLİSLERE VE VATANDAŞLARA ATEŞ AÇMA ANLARI

Yine aynı görüntülerde yapılan görevlendirme ile darbeci kanadın sivil araçlarıyla Hava Harp Okulu\'na gelmeleri de görüntülere yansıyor. Görüntülerde 15 Temmuz Darbe girişimi gecesi Hava Harp Okulu personeli olan darbeci askerlerin silahlarla mevzilenmeleri ile dışarıdaki polis ekipleri ve vatandaşlara ateş açma anları da görülüyor.

HELİKOPTERLERİN DARBECİ ASKERLERCE ÇIKARILMA ANLARI

Darbe girişimi gecesi işgal bölgelerine hava yoluyla asker sevklerinde kullanılan Hava Harp Okulu (HHO) helikopterinin darbeci askerlerce çıkarılma anlarına ilişkin görüntüler de bulunuyor. Darbenin bastırılmasının ardından darbeci askerlerin kaçış amaçlı kullanılan helikopterlere yakıt ikmali için çıkış yapan tankerle ile vatandaşların bunlara müdahalesi ile yaşanan olaylar görüntülerde yer veriliyor. Görüntülerde Hava Harp Okulu destek nizamiyesinden elde edilen, darbe girişiminde kullanılmak üzere hazırlanmış patlayıcılar ve mühimmatlar da yer veriliyor.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığı tarafından hazırlanan 687 sayfalık iddianamede, Hava Harp Okulu\'ndaki darbe kalkışması öncesi düzenlenen toplantı ve koordinasyon çalışmaları ile 15 Temmuz günü Hava Harp Okulu\'nda sabahtan başlayarak darbe kalkışması ve ardından gelişen eylemlere yer veriliyor. Darbe koordinasyon toplantısının Tümgeneral Fethi Alpay\'ın Hava Harp Okulu Komutanlığı\'ndaki odasında 14 Temmuz günü öğle saatlerinde yapıldığı, bu toplantıya da darbe girişimine destek veren birlik komutanlarının da katıldığı belirtiliyor. İddianamede söz konusu toplantıda Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı\'nda görevli Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş\'in de katılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın derdest edilmesi kararını bu toplantı aldığı kaydediliyor. Toplantının gizlilik içinde yapıldığına dikkat çekilen iddianamede, 16 Temmuz günü katlarda bulunan kameraların söküldüğü ancak sonrasında yapılan incelemelerde toplantının görüntülerine ulaşıldığı da belirtiliyor.

3\'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede, 34\'ü tutuklu 44 şüpheli hakkında \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından 3 \'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Şüpheliler için ayrıca \"Silahlı terör örgütü üyeliği, \"Hava ulaşım araçlarının alı konulması\" ve \"Görevi kötüye kullanma\" suçlarından da değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırılması cezalandırılmaları isteniyor.