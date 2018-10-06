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(geniş haber) Hastanedeki doktor cinayetinin güvenlik kamera görüntüsü 

İstanbul DHA- BAHÇELİEVLER'de bulunan özel bir hastanede doktor Fikret Hacıosman'ın öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

06 Ekim 2018 22:34

İstanbul DHA- BAHÇELİEVLER\'de bulunan özel bir hastanede doktor Fikret Hacıosman\'ın öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.  Görüntülerde doktor Hacıosman, odaya girdikten hemen sonra saldırgan odaya giriyor. Kısa bir süre sonra hastanede panik yaşanıyor.
Bahçelievler\'de özel bir hastanede görevli Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, geçtiğimiz salı günü 18 yaşındaki hastası Serhat T. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Tıp dünyasını yasa boğan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Görüntülerde saat 12.24\'i gösterdiğinde saldırgan Serhat T. koridorda görünüyor. Saldırgan koridorda beklerken kısa süre sonra Dr. Fikret Hacıosman odasına doğru geliyor. Hacıosman, asistanı ve saldırgan saat 12.25 odaya giriyor. 40 saniye sonra saldırgan elinde silahla hızla kaçıyor. O anda koridordakiler büyük panik yaşıyor

(FOTOĞRAF)

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