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(Geniş Haber) GENÇ KIZA YUMRUKLA SALDIRAN ZANLI TUTUKLANDI... 

MAHKEMENİN TUTUKLAMA GEREKÇESİ: "ÖZELLİKLE KADINLARIN ÖZGÜRCE DOLAŞMA HAKLARINA MÜDAHALE" Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Kadıköy'de 17 yaşındaki genç kıza yumrukla saldırdığı gerekçesiyle dün adli kontrol kararıyla serbest bırakılan şüpheli Anık Koray

28 Ocak 2018 22:04

MAHKEMENİN TUTUKLAMA GEREKÇESİ: \"ÖZELLİKLE KADINLARIN ÖZGÜRCE DOLAŞMA HAKLARINA MÜDAHALE\"

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Kadıköy\'de 17 yaşındaki genç kıza yumrukla saldırdığı gerekçesiyle dün adli kontrol kararıyla serbest bırakılan şüpheli Anık Koray G. bugün ailenin şikayeti üzerine yeniden gözaltı alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahkemenin tutuklama gerekçelerden biri olarak \"sebepsiz yere mağdura gerçekleştirmiş olduğu eylemin, kişilerin özellikle kadınların özgürce güven içerisinde dolaşma haklarına müdahale anlamına gelmesi sebebiyle toplumsal anlamda taşıdığı önem\" gösterildi.
Kadıköy\'de yolda yürümekte olan B.G.K. isimli 17 yaşındaki genç kıza yumruk atarak darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılan şüpheli Anıl Koray G., mağdurun ailesinin şikayeti üzerine bugün yeniden gözaltına alındı. Mağdurun ailesinin genç kızlarının psikolojisinin bozulduğuna ve şüphelinin kendi evlerinin yakınlarında dolaştığına dair duyumlar almaları nedeniyle yaptıkları şikayet üzerine savcılık, şüphelinin yeniden gözaltına alınmasına karar verdi. 
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Anıl Koray G., nöbetçi savcılık tarafından \"Kasten yaralama\" ve \"Silahla kasten yaralama\" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarılan şüpheli Anıl Koray G. hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılarak tutuklanmasına karar verildi.  

MAHKEMENİN GEREKÇESİ: \"ÖZELLİKLE KADINLARIN ÖZGÜRCE DOLAŞMA HAKLARINA MÜDAHALE\"
Mahkeme kararında, şüpheli Anıl Koray G\'nin ikrar içeren savunması, müşteki ve tanık anlatımları, teşhis tutanağı, güvenlik kamerası izleme tutanağı, mağdura ait muayene raporu ve polis ve yakalama tutanağını dikkate alarak şüphelinin atılı suçu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesi oluştuğunu belirtti. Kararın gerekçesinde, \"Bimekan şekilde sokaklarda yaşayan şüphelinin serbest bırakılması halinde kaçma şüphesi bulunduğu, sebepsiz yere mağdura gerçekleştirmiş olduğu eylemin, kişilerin özellikle kadınların özgürce güven içerisinde dolaşma haklarına müdahale anlamına gelmesi sebebiyle toplumsal anlamda taşıdığı önem, şüphelinin serbest bırakılması halinde mağdura ve ailesine baskı yapma girişiminde bulunma ihtimali sebepleri neticesinde tutuklama tedbiri ölçülü ve gereklidir\" denildi. 

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)
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-GÜVENLİK KAMERASI
-Kızın yürümesi
-Adamın gelişi
-Yumruk atması
-Yardıma gelenler
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Olay yeri
-Genç kız ile röp.
-Annesi ile röp.
-Görgü tanıkları ile röp.
-Genel ve detay görüntüler
-Şüpheli A.K.G.\'nin emniyetten çıkışından görüntü
-Genel ve detaylar 

28.01.2018 - 17.07 Haber Kodu : 180128148


 

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