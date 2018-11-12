(GENİŞ HABER) GAZİOSMANPAŞA'DA YANGIN PANİĞİ 

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUS/İSTANBUL,(DHA)

Gaziosmanpaşa\'da 3 katlı bir binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken binanın birinci katı kullanılamaz hale geldi.

Olay 11.30 sıralarında Şemsipaşa Mahallesi 29. Sokak\'ta meydana geldi. İddialara göre 3 katlı bir binanın birinci katında bulunan yatak odasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan daireyi söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın sonucunda yanan daire kullanılamaz hale geldi. Yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Yanan daireden görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Vatandaşların cep telefonu görüntüsü

-Genel ve detaylar

