(Geniş Haber) GAZETECİ DENİZ YÜCEL ÖZEL UÇAKLA ALMANYA'YA GİTTİ 

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul DHA

Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi\'nden yaklaşık 1 yıl sonra tahliye edilen Alman \"Die Welt\" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel, eşiyle birlikte özel uçakla Almanya\'ya gitti.

Gazeteci Deniz Yücel cezaevinden çıktıktan sonra eşi Dilek Mayatürk Yücel ile birlikte Beşiktaş\'taki evine gitti. Evinde yaklaşık 45 dakika kalan Deniz Yücel ve eşi, konsolosluk aracına binerek saat 20.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık terminaline geldi. Yücel, daha sonra araçla apron kısmına geçti. Deniz Yücel ile Dilek Mayatürk Yücel, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, özel uçağa binerek saat 21.00 sıralarında Almanya\'ya hareket etti.

Görüntü Dökümü:

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-Konsolosluk aracının geliş görüntüsü

-Aracın aprona giriş görüntü

-Apronda bekleyenlerden görüntü

-Deniz Yücel ile eşinin uçağa binişi

-Uçaktan görüntü

-Deniz Yücel ve eşinin evlerine gelişi

-Eşinin elindeki maydanoz

-Deniz Yücel\'in eşiyle birlikte evinden çıkışı

-Deniz Yücel\'in konsolosluk aracına binişi

-Genel ve detaylar