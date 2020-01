(Geniş haber) Fikret Orman'dan sert açıklamalar!

\"Beşiktaş iyiye giderken, aşağı çekilmeye çalışılıyor\"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Alanya Beşiktaşlılar Derneği\'nin balosunda basın mensuplarının karşısına çıktı.

Yükselen bir kulübün hep beraber yukarı çıkartılması gerekirken aşağı çekildiğini söyleyen Orman, \"Yükselen bir kulübü hep beraber yukarı çıkartıp, diğer takımları da o seviyeye getirmek gerekiyor. Yükseleni aşağı çekmememiz lazım. Hep beraber Türk futboluna hizmet etmemiz gerek. Ben sürekli diyorum ki, Türk futbolunun marka değerini yukarı çekmeliyiz. Beşiktaş iyiye giderken, aşağı çekilmeye çalışılıyor. Caner Erkin ilk defa futbol kamuoyunun önüne çıkan bir isim değil. Trabzonspor\'da Yusuf Yazıcı yeni çıktı. O böyle bir hareket yapmış olsa, böyle bir şeyler diyebilirsiniz ama Caner bilinen bir isim. Düzgün bir çocuk. Maç içerisinde bazen agresif durum sergileyebiliyor. Başka takımlarda oynarken, bu konuda bir şey yapılmazken, Beşiktaş\'a gelince bu ceza olması enteresan. Başka takımlarda, başka oyuncular bunun çok daha beterlerini yapmıyor mu? Yapıyor. Maç bittikten sonra, kulübün başkanı olarak, buranın Beşiktaş olduğunu ve bu hareketleri tasvip etmediğimizi söyledim. Caner de herkesten özür diledi. Futbolcumuzla alakalı bir cezayı abartarak vermenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yarın milli maç arasına gireceğiz. Türkiye eleme grubuna gidecek olsa, Caner, milli takıma davet edilecek. Orada milli takıma hizmet edecek. Peki siz bu cezayı kime veriyorsunuz? Caner\'e değil, kulübe veriyorsunuz\" diye konuştu.

\"Oyun oynanırken kural değişmez\" diyen Orman, şunları söyledi:

\"Bu sözü ben demedim, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören dedi. Ama oyun oynanırken kural değişti. Siz \'Sosyal medyada bu dendi\' diyerek karar veremezsiniz. Diğer kulüpler bunu yaptırıyor. Belli hesaplar açtırıp, algı yaratıyorlar. Beşiktaş\'ı kaydırıyorlar algısı yaratıldı. Herkese Beşiktaşlı diye diye, bizim üzerimizde algı yaratıyorlar. Umut ediyorum ki bu Caner Erkin\'e verilen 6 maçlık ceza, tahkimde düzeltilir. Bu bir tiyatro değil, bu futbol. Adrenalini yüksek olan bir oyun. Tepki göstermeleri normal olan şeyler. Dünyanın her yerinde de bunlar böyledir. Her golden sonra sevinmeler olur. Bunlar futbolun içerisinde olan şeyler. Bunları alıp, başka yere çekmek, Türk futboluna zarar verir. Umut ediyorum, bu yanlıştan dönülür. Beşiktaş kollanıyor diyorlar. Kırmızı karttan, sarı karttan gözümüzü açamıyoruz. Beşiktaş top oynayan bir takım. Aynı takım, Şampiyonlar Ligi\'nde de oynuyor, ligde de oynuyor. Top oynayanın desteklenmesi lazım. Biz de hata yapıyoruz. Oyuncunun yaptığını tasvip etmediğimi söyledim. Quaresma\'nın Fenerbahçe maçında kırmızı kart görmesini tasvip etmediğimi o zaman da söyledim. Beşiktaş doğruların kulübü. Kamuoyu baskısına göre değil, doğrulara göre karar verilmesini istiyoruz. Maç oynanıyor, bir gecede talimat değişiyor. Talimat değişebilir, ama sezon başında değişir. Bundan önce olanlar ne olacak? Daha önce de söyledim. Kamuoyunun tepkisine göre ceza veriyorlar. Dünyayı ayağa kaldırırım dedim diye ceza aldım. Buna ceza vermezsem tepki alırım diye ceza verilir mi?\"

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçında Volkan Babacan\'ın kafasına yabancı madde geldiğinde, \"Herkese değil, kişiye ceza verilsin\" dediklerini belirten Fikret Orman, sözlerine şöyle devam etti:

\"Şenol hoca \'Allah belanı versin\' dedi, 1 maç ceza aldı. Bir başka kulübün hocası aynı şeyi söyledi, para cezası aldı. Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçındaki olaylardan dolayı saha kapatma aldı. Galatasaray - Fenerbahçe maçında hakem yaralandı, sadece bloke geldi. Bize o dönem niye saha kapatma verdiniz? Doğru kararlar verilmesi lazım. Biz ilk günden bu yana futbolu güzelleştirmekten yanayız. Benim oyuncularım savcılığa çağrılıyor. Benim oyuncularım adam mı vurdu? Saha içerisine olan olaylardan dolayı savcılığa çağrılıyor. Hep beraber hukukun arkasındayız ancak, bu ülkede stat içerisinde oyuncular gazeteci dövüyor, başkan başkana yumruk atıyor. Son maçta hakemin kafasına yabancı madde geliyor. Ama bizim oyuncumuz, akreditasyon kartı yok diye savcılığa gidiyor. Bunlar adam mı vurdu, sokakta trafik kazası mı geçirdiler? 26 Eylül\'de Talisca\'ya ceza geldi. 26 Eylül\'den sonra bu çocuk Porto\'ya, Monaco\'ya gitmiş. Bu ülkeyi temsil etmiş. Polis zoruyla getirmek nasıl bir şey? Beşiktaş, deneme tahtası olarak kullanılacak bir kulüp değildir. Bu gibi olaylar ülkemize karar veriyor. FETÖ olayları tahmin ediyorum hala bitmedi.\"

Beşiktaş\'ın Türkiye\'yi temsil eden bir kurum olduğunu belirten Orman, \"Burası Türkiye\'yi temsil eden bir kurumdur. Beşiktaşlılar merak etmesin. Beşiktaş Yönetim Kurulu buradadır. Beşiktaş camiası birbirine kenetlenmiş vaziyettedir. Bu kulüp, Türkiye\'nin medarı iftiharı. UEFA\'ya sorun en iyi yönetilen kulüp kimdir diye, Beşiktaş derler. Herkes Beşiktaş\'ı konuşuyor. Gelecek hafta tüm gazeteciler buraya maçımızı izlemeye gelecek. Taraftarlarımız sakin olsunlar, maçlarına gelsinler. Taraftarlar ayrıca basketbol takımını da desteklesinler, Ufuk Sarıca ve ekibine sahip çıksınlar. Bütün bu zorluklara karşı, çıkıp topumuzu oynayacağız, özeleştirimizi yapacağız, hatalarımızı değerlendireceğiz. Taraftarlar hiç merak etmesinler, Beşiktaş her zaman büyüklüğünü sahada gösterecektir. Beşiktaş şampiyon olacak, hiç merak etmesinler. Yeter ki eşit ve adil bir ortam olsun\" dedi.

Fikret Orman bir soru üzerine ise, \"FETÖ\'nün şu anda takımlara etki ettiğini düşünmüyorum. Kulüpler Birliği Başkanı ve TFF Başkanlarını tanıyorum, öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum\" diyerek sözlerini noktaladı.

