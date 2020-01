(geniş haber) Fenerbahçe Asbaşkanı Mosturoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

\'\'Fenerbahçe bileğinin hakkıyla galip geldi\'\'

\'\'Beşiktaşlı futbolcular derbi maçta iyi niyetli değildi\'\'

\'\'Biz alnımızın teriyle hak ettiğimiz bir galibiyet aldık\'\'

\'\'Böyle efendilik olmaz\'\'

\'\'Caner Erkin taraftardan saygı bekliyorsa o da saygı göstermelidir\'\'

\'\'UEFA ile yapılan anlaşma gereği de kulübün futbolcu almak için kaynak sorunu yok\'\'

\'\'Denkleştirici adalet, adaletsizliğe meşruiyet kazandırmaktır\'\'

\'\'Futbol Federasyonun çözüm bularak ortaya çıkması lazım\'\'

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe Aşbaşkanı Şekip Mosturoğlu, yeni transfer için düzenlenen törenin ardından açıklamalarda bulundu. Futbolun kendi dinamikleri içinde yürümesini istediklerini ifade eden Şekip Mosturoğlu, Beşiktaş karşısında aldıkları galibiyetin hak edilmiş bir galibiyet olduğunu söyledi.

Fenerbahçe\'nin bileğinin hakkıyla galip geldiğini dile getiren Mosturoğlu, TDK\'ya göre \'Efendi\" kelimesinin sıfat ve isim olarak iki anlamı bulunduğunu, sıfatı kişinin kendisinin değil başkalarının kullanması ve kamuoyunun takdir etmesi gerektiğini söyleyerek, \"Yine TDK\'ye göre ise isim olarak ise Efendi kelimesi buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse anlamına geliyor. Ben açıkça söyleyeyim biz olduğumuz, Fenerbahçe var olduğu sürece Fenerbahçe buna müsaade etmez\"

\'\'BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULAR DERBİ MAÇTA İYİ NİYETLİ DEĞİLDİ\'\'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman\'ın Leipzig maçı sonrası yaptığı açıklamalara yanıt veren Mosturoğlu, Quaresma Pepe, Medel ve Oğuzhan\'ın derbi mücadelede iyi niyetli olmadığını söyleyerek, iyi niyete sahip olarak sahaya çıksalardı futbol adına iyi sonuçlar ortaya çıkabilirdi\'\' dedi.

Şekip Mosturoğlu, \'\'Sayın Orman Leipzig maçı sonrası yaptığı açıklamada, \'Futbol oynamaya gelen iyi niyetli oyunculardan oluşan bir maç oynandı. Herkes iyi niyetliydi. İyi niyet olunca da futbol kalitesi yükseliyor. Hiç kimse kötü örnek olmak istemiyor. Dün güzel futbol oynamak isteyen, kurallar içinde oynayan iyi niyetli sporcular vardı. O yüzden keyifli bir akşam oldu\' dedi. Sayın Orman\'ın bu söylediklerine ben aynen katılıyorum. Eğer derbi maçta Quaresma Pepe, Medel ve Oğuzhan da iyi niyete sahip olarak sahaya çıksalardı futbol adına iyi sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Valbuena\'dan çalım yiyip hırslanıp tekme atan Quaresma\'yı bu hale getiren nedir? Veya kendi vatandaşı Babel\'in Attiba\'nın penaltı pozisyonundan, önce Janssen\'e tekme atmasına neden olan şey nedir? Babel\'i Souza\'ya kasıtlı tekme atarken aslında kırmızı kart görmesi gerekirken hiç kart görmemesinin nedeni nedir? Basit bir çıkarımla ya Anadolu yakasının havası, ya da Quaresma\'ya Karabük maçında aynı hareketi yaptığında kırmıza kart gösterilmemesi veya Trabzonspor maçında Yusuf Erdoğan\'ı sakatladığında pozisyonun sarı kartla geçiştirilmesidir diyebilirim. Yine Sayın Orman Leipzig maçı sonrası yaptığı açıklamada, \'Fenerbahçe maçında çok kötü bir görüntü vardı. Ortam hazırlandı. Bu ortamı başından sonuna kadar izledik. Atatürk sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısı diyor. Bunu kötüleştirmek neyi kazandırır. Ligin ikinci yarısında maç bizim stadımızda oynanacak. Biz bunu yapmasak Kadıköy\'de oynanacak maçta yine koro halinde küfürler olacak. Bu mudur Türk Futbolu?\" diyor aynen alıntıladım. Sayın Fikret Orman\'ın bu lafı aslında benim hiç katılmadığım futbola özgü bir söz var ona çok uygun: \'Futbolda dün yoktur, bugün vardır\' Sayın Orman tahmin ediyorum geçen sene Beşiktaş\'la oynadığımız kupa maçında Sportif Direktörümüz Hasan Çetinkaya\'nın başının yarıldığını, teknik direktörünün futbolcumuzun boğazını sıktığını, soyunma odasında futbolcularımıza, teknik adamlarımıza, müsabaka hakemlerine saldırıldığını bunları görmedi herhalde. Yine Leipzig maçının o yüksek atmosferi içinde Fenerbahçe\'ye küfredildiğini de duymadı sanırım. Yani onun için futbolda dün yoktur bugün vardır kavramı yaygın olarak kabul edilecekse Fikret Orman da ona uygun konuşuyor\'\' dedi.

\'\'BİZ ALNIMIZIN TERİYLE HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK\'\'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş\'in derbi maçta hakem tarafından tribüne gönderilmesi ile ilgili konuşan Mosturoğlu, \'\'Sayın Şenol Güneş\'in tribüne gönderilmesi ya da kırmızı kartların verilmesi hatalı mıydı? Bu pozisyonlar sonuna kadar doğrudur. Görüntülerde sayısız kez izledik. Biz alnımızın teriyle hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Yapılan açıklamalar, tartışmalar galibiyetimizin önüne geçemeyecektir. Efendi, sıfat olarak kullanılıyorsa söylemeye gerek yok. Eğer ki buyruğu yürüyen, emreden, sözü geçen anlamında kullanılıyorsa ki bence niyeti bu yanlış. Fenerbahçe 110 yıllık bir camia. Her mağlubiyetten sonra bu tip açıklamalar yapmalarını anlamlandıramıyorum. O grup bu şekilde hareket ediyorsa, futbolun iyiliklerini yaşatmak için sahaya çıktığı söylenemez\'\' diye konuştu.

\'\'BÖYLE EFENDİLİK OLMAZ\'\'

Fikret Orman\'ın kendi futbolcularının ahlaklı olduğunu söylediğini ancak bütün kulüplerde bir aile ortamı olduğunu dile getiren Şekip Mosturoğlu, \'\'Bunu söylerken herkesi rencide ediyor. Rakibe de saygı duymak lazım. Bence böyle efendilik olmaz. Ülkemizin yaşadığı bir buhran vardı ve biz yaptığımız her konuşmadan FETÖ\'yü lanetleyerek, devletimizin arkasında olduğumuzu ve Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında ilerlediğimizi söyledik. Fikret Orman\'la da bu paydada buluşmak isteriz\" şeklinde konuştu.

\'\'CANER ERKİN TARAFTARDAN SAYGI BEKLİYORSA O DA SAYGI GÖSTERMELİDİR\'\'

Fenerbahçe\'nin her zaman futbolcusunun arkasında durduğunu ve sahiplendiğini dile getiren Mosturoğlu şöyle konuştu:

\'\'Bu kulüp yöneticiliğinin bir gereğidir. Futbolcu, davranışlarıyla takdir bulmalıdır. Sayın Mahmut Uslu\'nun da söylemek istediği budur. Farklı kelimeler ya da farklı bir dil kullanmış olabilir ama anlatmak istediği budur. Bütün kulüplerde aile ortamı vardır. Sadece Fenerbahçe özelinde değildir bu. Caner Erkin, maçtan önce Beşiktaş taraftarına bir davranışta bulundu ama yeri burası değil. Eğer ki bizim taraftarımızdan saygı bekliyorsa, o da bu taraftara saygı göstermeli.\"

\'\'UEFA İLE YAPILAN ANLAŞMA GEREĞİ DE KULÜBÜN FUTBOLCU ALMAK İÇİN KAYNAK SORUNU YOK\'\'

Türkiye\'deki anlayışın değişmesi gerektiğini dile getiren Şekip Mosturoğlu, futbol sektöründe makinanın bir parçası olduklarını söyleyerek, \'\'Başkanımız 100 milyon Dolar\'lık kullanılabilir bir paranın olduğunu söyledi, bahsettiği de buydu. Aynı finansman Beşiktaş\'a da sağlandı. Başkanın söylediği de buydu. UEFA ile yapılan anlaşma gereği de kulübün futbolcu almak için kaynak sorunu yok. Başkan bunu kastetmişti.\"

\'\'DENKLEŞTİRİCİ ADALET, ADALETSİZLİĞE MEŞRUİYET KAZANDIRMAKTIR\'\'

Benzer durumlar olduğunda hakemlerin hata yapabildiğini ve öncelikli olarak futbolun düzeltilmesi gerektiğinin söylendiğini ifade eden Mosturoğlu şu ifadeleri kullandı: \'\' \'Denkleştirici Adalet\' diye bir kavram ortaya atıldı. Yani hakemler hata yapabilir ama sezon sonuna bakıldığında yanlış ve doğru kararların eşit olduğunu söylediler. Biz bu kavrama karşıyız, geçen sene de söyledik. Hakemin kendi standardı vardır ve her maç bu standardı göstermelidir. Biz bu kavramdan duyduğumuz rahatsızlığımızı söyledik. Biz açıklama yaptığımızda bize TFF\'den gelen bir yazı geldi. Şimdi aynı açıklamayı Beşiktaş\'a da yapmaları bekliyoruz. Eğer ki bir hakem Fenerbahçe\'nin lehine hata yaptı diye maç verilmeyecekse ve hakemlere bir mesaj verilecekse bunun karşısında oluruz. Rakibimizin amacı buysa, boşuna olarak görüyorum. Fenerbahçe\'yi durdurarak bir şampiyonluk yarışı olmaz, olmayacaktır da. Ben Sayın Namoğlu ve Sayın Demirören\'in geçen seneki düşüncelerinin arkasında olacağını düşünüyorum. Denkleştirici adalet, adaletsizliğe meşruiyet kazandırmaktır. Adaletsizliğin olduğu yerde güven olmaz. Ben buna müsaade edilmeyeceğini düşünüyorum.\'\'

\'\'FUTBOL FEDERASYONUN ÇÖZÜM BULARAK ORTAYA ÇIKMASI LAZIM\'\'

Hakem konusu üzerine çok konuşmak istemediğini belirten Şekip Mosturoğlu, \'\'Ancak bizim tavsiye edeceğim bir konudur. Futbol Federasyonun çözüm bularak ortaya çıkması lazım. Nasıl ki geçen yıl hakemlerin arkasında durulduysa aynı cevabı da Futbol Federasyonu vermelidir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şekip Mosturoğlu\'nun açıklamaları