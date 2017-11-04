T24 LogoT24 Logo
Gündem

 (geniş haber) FATİH'TE YANGIN: ANNE VE BABASINA KIZIP EVİ YAKTI, MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

* Fatih'te, 19 yaşındaki Murat P

04 Kasım 2017 17:41

* Fatih\'te, 19 yaşındaki Murat P., iddiaya göre anne ve babasıyla kavga ettikten sonra evlerini ateşe verdi. 
* Yangın nedeniyle apartman sakinleri dumandan etkilendi. 
* İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle apartmanın üst katlarında mahsur kalan bina sakinlerini yangın merdiveniyle kurtardı.

Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK/İstanbul-DHA
Olay, Fatih Kocamustafapaşa Değirmen Sokak\'taki  4 katlı apartmanın bodrum katında, saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Murat P., henüz bilinmeyen sebeple evde anne ve babasıyla tartışmaya başladı. Seslerini duyan komşular eve gelerek durumu yatıştırdı. Murat P., bir süre sonra iddiaya göre evi ateşe verip kaçtı. Yangın nedeniyle dumanlar binayı sardı. Bu arada, yanan evin sahibi Bülent P. ve eşi hemen evden çıkarak binayı terk etti.  Dumanların binayı sarması nedeniyle üst katlarda oturan apartman sakinleri mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan bina sakinlerini yangın merdiveni aracığıyla kurtardı. Dumandan etkilenenler, olay yerine gelen ambulansa taşınarak ilk tedavilerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Görgü tanıkları, gencin anne ve babasıyla kavga ettikten sonra evi ateşe verip kaçtığını söyledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:
------------
-Dumandan etkilenenlerin ambulansa taşınmaları
-İtfaiye ekiplerinin mahsur kalanları merdivenle kurtarmaları
-Binadan detay görüntü
-İtfaiye ekiplerinden detay görüntüler
-Kalabalıktan genel görüntüler
-Görgü tanıklarıyla röportajlar
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FatihMuratYangınHaberKameraİbrahim AKTÜRKİstanbulDHA Olay Fatih Kocamustafapaşa Değirmen SokakSesleriniBuBülentDumandanGörgüPolisGörüntü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24