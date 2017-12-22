(GENİŞ HABER) ESKİ MİLLİ FUTBOLCU TUGAY KERİMOĞLU BOŞANDI

Haber: Özden ATİK - Serpil KİRKESER / İstanbul, DHA

Eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu ile 25 yıllık eşi Etkin Kerimoğlu, anlaşmalı olarak boşandı.

İstanbul 9. Aile Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, avukatlarıyla gelen çift bugün mahkemede karşı karşıya geldi. Tarafların talebi ile gizli yapılan duruşmaya basın ve izleyici alınmadı. Yaklaşık bir saat süren duruşma sonunda mahkeme, tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verdi. Mahkeme, 2 çocukları bulunan çiftin, yaşı küçük kız çocuğunun velayetini anneye verdi. Mahkeme, baba Tugay Kerimoğlu\'nun yaşı küçük çocukla şahsi ilişki kurmasına ve eğitim masraflarını karşılamasına ve küçük çocuğa aylık 2 bin 500 lira nafaka ödemesine de karar verdi. Anlaşmalı boşanma çerçevesinde tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden herhangi bir maddi- manevi tazminat ya da nafaka talebi olmadı. Yine taraflar arasında yarı oranında hisseye sahip oldukları taşınmazları aralarında paylaştıkları belirtildi. Duruşma salonundan ayrı ayrı çıkan Tugay Kerimoğlu ile Etkin Kerimoğlu basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı.

Görüntü Dökümü:

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-Tugay Kerimoğlu adliyeden çıkarken

-Etkin Kerimoğlu adliyeden çıkarken



