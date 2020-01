(Geniş haber) Ersun Yanal: "Dünya Kupası'na katılamamamız sürpriz değil"

Tolga SAĞLAM / DOHA, (DHA)- Katar\'ın Al Sadd takımı ile Abdullah Bin Khalifa Stadı\'nda oynayacakları maç öncesi Uğur Demirok ile basın toplantısını düzenleyen teknik direktör Ersun Yanal, “Milli takımın Dünya Kupası’na gidememesi sürpriz değil” dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Katar\'ın Al Sadd takımı ile yapacakları maçın iki dost ülkenin güzel bir buluşması şeklinde gerçekleşecek tarihi bir gün olacağını söyledi. Yanal, İki dost ülkenin güzel bir buluşması şeklinde gerçekleşecek tarihi bir gün olacak. Bildiğiniz gibi stat açılışımıza teşrif eden Şeyh Temim Cumhurbaşkanımızla birlikte ülkemize misafir olup bizi şereflendirmişti. İki dost ülkenin iki güzide kulübü bugün burada ve yarın dostluk karşılaşması yapacağız. Katar yüz ölçüm, nüfus olarak küçük ama spora yatırım olarak büyük bir ülke olduğunu ifade eden Yanal, \"Katar, 2022 Dünya Kupası\'nın düzenleneceği bir ülke. Bu spora yapılan yatırımların karşılığı olarak da futbola özellikle yaptıkları yatırımla dünyada ciddi bir ölçeğe sahipler. Bizim için de anlamı büyük bir katkı taşıyor çünkü sonuçta göğüs reklamımız QNB, Beint Sports da yayıncı kuruluş. Spora yatırım yapan bu iki güzide ülkenin dostluğu yarın akşam daha da pekişmiş olacak. Katar\'daki bu organizasyonu çok ciddiye alıyoruz. Avrupa ülkelerinin kış kamplarının cazibe merkezi olmasını önemsiyoruz. Hatta biz de bu dönemde böyle bir organizasyonu gerçekleştirmek adına da girişimde bulunacağız. Türkiye ile Katar\'ın dostluğu sporda da geliştirilmiş ve pekiştirilmiş olacak. Her iki kulübün böyle adım atması ülke kardeşliği, dostluğu açısından önemli. Spor açısındansa her iki ülkenin de kendilerine göre avantajlarını geliştirmesi açısından bir fırsat olarak düşünüyoruz” diye konuştu.

“HAZIRLIK MAÇI İYİ BİR FIRSAT OLACAK”

Milli takımlardaki oyuncu sayısının fazla olduğunu ifade eden Yanal, Türkiye Kupası maçları öncesinde forma şansı bulamayan oyuncular içinde bu karşılaşmanın iyi bir hazırlık olacağını belirtti. Yanal, Ağustos ayında da aynı sıcaklığın Türkiye\'de olduğunu ve yarın ki maçın sorun teşkil etmeyeceğini vurguladı.

“MİLLİ TAKIM\'IN ELENMESİ SÜRPRİZ DEĞİL”

A Milli Futbol Takımı\'nın Dünya Kupası\'na katılma hakkı elde edememesinin sürpriz olmadığını söyleyen Yanal, şöyle konuştu:

“Bu konu aslında çok derin ve önemli konu. Bizim burada yüzeysel cevaplarla sonuç alacağımız ya da doğru adreslere, neticelere varacağımız bir söylem değil. Olmaması da gerekiyor. Çok derin konu ama basitçe bir şey söylemek gerekirse bana göre sürpriz değil gidemememiz ama akşam ki sonucun Türkiye\'de olması üzücü. Gidemememiz konusunda çok sürpriz olduğunu düşünmüyorum. Sonuç gidişat bunu zaten belli ediyordu. Sonucu sadece şu an kadroda bulunan oyunculara yüklemek doğru değil. Onları acımasız şekilde eleştirirsek sonucun önüne atmak büyük haksızlık. Bu sadece oyunculara bağlanacak bir şey değil. Orada çok değerli ülke futboluna çok ciddi katkıda bulunmuş ve bulunmaya davam edecek oyuncular var. O yüzden burada en büyük haksızlığı bu kadroda bulunan oyunculara yaparak aslında yanlış bir yol çizmiş oluyoruz. Bunu hep beraber oturup bütün paydaşlarla paylaşmak ve doğruyu bulmak en mantıklı yol olacak. Oyuncuların geçen akşam yaşadıkları travmayı göz önünde bulunduracak olursak onlar sadece olayının parçalardan bir tanesi, daha büyük parça olarak görüp sorumluluğu birçok kişinin paylaşması gereken bir sonuçla değerlendirirsek çok daha doğru bir yol çizmiş oluruz. Bu çocukları yerden yere vurmak hiç doğru bir şey, doğru tespit değil. O zaman çuvaldızı kime batıracağız. Çuvazıldı batıracak kişiyi doğru seçmek lazım. Kişileri, kurumları doğru seçmek gerekir.”

“BURAK’IN TEDAVİSİNE BAŞLANDI”

Yanal, Burak Yılmaz’ın sakatlığıyla ilgili olarak ise, “Burak Yılmaz, geldiği günden beri sakat oynuyor. Önce kasıklarında bir problem vardı, daha sonra kas yaralanması oldu. Burak milli takımda oldukça fazlasıyla fekedarlık yaparak oynadı. Milli takımdan döndükten sonra antrenmana hiç çıkamadı. Daha sonra gittiği hafta en son Beşiktaş maçındaki hafta hiç antrenmana katılmadı. Antrenmansız şekilde maçı oynayarak milli takıma gitti. Hem kariyeri hem kendisini oldukça riske atan tutumdu, artık sanıyorum dayanamadı. Hocasından izin istedi. Şu anda izin alarak Trabzon\'a geldi. Fiztoperasipt ve doktor kontrolünde çalışmalara başladı” dedi.

UĞUR DEMİROK: \"MİLLİ ARAYI İYİ DEĞERLENDİRECEĞİZ\"

Yarın oynayacakları maçla birlikte milli arayı iyi değerlendireceklerini söyleyen Uğur Demirok ise şöyle konuştu:

“Milli arayı Katar’da Al Sadd takımıyla maç yaparak değerlendireceğiz. Bizim için değişik bir tecrübe olacak. İki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştireceğiz. Güzel bir atmosfer, dostluk içerisinde güzel bir maç olacağını düşünüyoruz. Hava biraz sıcak olacak ama üstesinden gelmeye çalışacağız.”

“KATAR TÜRK FUTBOLCUSU İÇİN BİR KAPI OLABİLİR”

Katar futbolunun her geçen gün geliştiğini, Türk futbolcusu için bir kapı olabileceğini belirten Uğur Demirok, bu konuda şunları söyledi:

Türk futbolcusu için de Katar değişik bir kapı, lig olarak görülüyor. Bu nedenle dostluğumuzu geliştirmek için de bu maç önemli. Katar futbolu günden güne gelişiyor. Türk futbolcusu için de bir kapı olabilir. Yarınki maçta bu ilişkileri geliştirmek açısından güzel olacak.”

“KİM MİLLİ FORMAYI HAK EDİYORSA O GİYMELİ”

Milli takımla ilgili de konuşan Uğur Demirok, “Başarısızlık olunca birçok şey üzücü oluyor. Taraftarımız, ülkemiz ne kadar üzülüyorsa da bundan en çok etkilenenlerden biri de futbolcular oluyor. Bunu herkesin böyle bilmesi gerekiyor. Dışarısı üzülüyor, futbolcular üzülmüyor diye bir şey yok. Burada en çok yara alan belki de futbolcu gurubudur. Ama futbolcular profesyonel olmalı. İşini belli bir kalitede yapmalı. Bunu biliyoruz. Sosyal medya etkili olmaya başladı. Bazı şeyler olmadığı şekilde yayılıyor. Hepimiz unları görüyoruz. Bazı şeyler fotoğraflarda göründüğü gibi değil. Bir başarısızlık gelince yeni bir jenerasyon yapmak bence mantıklı değil. Belli bir yaşa gelmiş futbolcular tekrar iyi performans sergileyip milli takıma yükselebiliyor. O an iyi performans sergileyen milli takımı hak ediyor diye düşünüyorum. Gençler, tecrübeliler karma olması gerekiyor diye düşünüyorum. Kim hak ediyorsa yaşına bakılmamalı” ifadelerini kullandı.

