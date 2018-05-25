(geniş haber) ELEKTRONİK SİGARA LİKİDİ OPERASYONU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Maltepe\'de bir eve yapılan operasyonda, piyasa değeri 950 bin olan elektronik sigarada kullanılan likit ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi\'nde iki katlı bir evde elektronik sigaralarda kullanılan likit üretimi ve satışı yapıldığını belirledi. Adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 950 bin lira olan 8 bin elektronik sigara likidi, 7 bin 500 şişe elektronik sigara likit aroması, 750 litre gliserin, 200 litre kimyasal madde ile çok sayıda boş şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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- Evin görüntüsü

- Kaçak likitler

- Malzemelerden görüntü

- Polisin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

25.05.2018 - 15.04 Haber Kodu : 180525090