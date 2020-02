(geniş haber) Dursun Özbek: "Ben temlikleri kaldırırım, kimsenin boğazını sıkmayız"

\"Yaptığımız kasa kolaylığını Galatasaray aşkımıza bağlı olarak yapıyoruz. Hiçbir zaman bundan bir kazanç sağlamayı düşünmedim\"

Galatasaray Kulübü eski Başkanı Dursun Özbek\'in mali genel kurulda yaptığı açıklamalar salonda büyük alkış aldı. Salondaki üyelerin yarattığı atmosfere bakılırsa, genel kurula katılan 1181 kulüp üyesinin büyük bir çoğunluğunun Dursun Özbek\'in raporunu ikna edici bulduğu görüldü.

Özbek, kulübe sağladığı kasa kolaylığı dolayısıyla aldığı temlikler hakkında \"Temlikleri elbette bırakacağım. Ne Galatasaray\'ın ayağına kurşun sıkarım ne de köstek olurum\" dedi.

Özbek, son günlerde kendisini karalamaya yönelik dedikodular yapıldığını belirterek, \"Yönetim kurulu başkanı olduğum çok ortaklı bir şirketin Galatasaray\'a yaptığı kasa kolaylığı her taraftan çekiştirildi. Bu miktar 91 milyon lira. Bu şirket sadece bizim dönemimizde kasa kolaylığı yapmadı. Ben Galatasaray\'da yetiştim ve servetimi yaptım. Benim bu yaptığımı her Galatasaraylının yapacağına inanıyorum. Bu kasa kolaylığı çok tartışıldı. Yaptığımız kasa kolaylığına kurumlar vergisi çerçevesinde faiz faturası kesiyoruz ama arkasından da bağışı

gönderiyoruz. Bunu, Galatasaray\'dan para kazanma yöntemi şeklinde yansıttılar. Yasa gereği olan bir hususu istemeden de açıklamak zorunda kalıyorum. Kasa kolaylığı için kesilen faiz faturalarının bağış makbuzuna dönüşmesi de yasa gereği\" şeklinde konuştu.

Hiçbir zaman Galatasaray üzerinden menfaat sağlamayı aklından geçirmediğini vurgulayan Özbek, \"Yaptığımız kasa kolaylığını Galatasaray aşkımıza bağlı olarak yapıyoruz. Hiçbir zaman bundan bir kazanç sağlamayı düşünmedim. Çocuklarıma, eşime ve kardeşime de vasiyet ediyorum. Galatasaray için yapabileceğiniz her şeyi yapın, bu konuda bir kuruş kazanç içine girmeyin\" ifadelerini kullandı.

Özbek, görevi sona ererken alacağıyla ilgili temlikler aldığını dile getirerek, \"Temlikler aldım da ne oldu, senetlerin vadesi geçti, ne yaptım. Hiçbir şey. Seçildiği gün başkana, alacağım olduğunu ve bununla ilgili temlik aldığımı söyledim. Çözümü konusunda uygun bir zamanda konuşma talep ettim. O günden beri böyle bir konuşma olmadı. Bunun yerine noterden ihtarname gönderildi. Bizde bu

olmaması gerekiyor. Galatasaray Kulübü, noter vasıtasıyla bir başkana ihtar göndermez. Başkanı davet eder, bunun nasıl çözüleceğini görüşür\" diye konuştu.

Galatasaray Kulübü\'ne destek amacıyla hareket ettiğini vurgulayan Özbek, \"Bu temlikleri elbette bırakacağım. Ne Galatasaray\'ın ayağına kurşun sıkarım ne de köstek olurum. Şahsımın ve şirketimin yaptığı kolaylıklar bu kadar değil. Zaman zaman 300 milyon seviyesine çıkmış kefaletlerimiz var. Bugün itibarıyla 150 milyon lira şahsi kefaletim var. Galatasaray\'dan hiçbir şey istemiyorum. Ben Galatasaray\'ın adamıyım, kefiliyim. Dolayısıyla temlikler konusunun çok fazla tartışılmaması gerekiyor. Ben temlikleri her an bırakmaya hazırım. Yeter ki bugünkü yönetim, kulüp lehine verilmiş teminatların, kefaletlerin terkini yapsın. Temliklerin kaldırılması için her zaman yönetimle konuşmaya hazırım. Süreleri içinde bu ödemelerin nasıl yapılacağını anlatsınlar. Kimsenin boğazını sıkmıyoruz. Noter vasıtasıyla gönderilen ihtarnameler bunun çözümü olmaz\" diyerek sözlerini tamamladı.

