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(geniş haber) DİSK, 1 Mayıs'ın Maltepe miting alanında kutlanacağını açıkladı 

Cansel KİRAZ - Güven USTA / İstanbul DHA-  DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs programına ilişkin DİSK Genel Merkezi'nde açıklama yaptı

10 Nisan 2018 15:24

Cansel KİRAZ - Güven USTA / İstanbul DHA-  DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs programına ilişkin DİSK Genel Merkezi\'nde açıklama yaptı. Beko, 1 Mayıs kutlamalarının İstanbul\'daki ana adresinin Maltepe miting alanı olacağını söyledi
DİSK, KESK,  TMMOB ve TTB Genel Başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla DİSK Genel Merkezi\'nde ortak yapılan basın açıklaması yapıldı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına ilişkin ortak açıklamayı DİSK Genel Başkanı Kani Beko okudu.
Kani Beko, \"1 Mayıs meydanlarında işçiler, kamu çalışanları, mimar-mühendis-şehir plancıları, hekimler, emekliler, işsizler; kadın erkek, genç yaşlı çocuk milyonlar buluşacak. Ve bu görkemli buluşmaları gerçekleştirmek için, başta İstanbul Maltepe\'de olmak üzere, Türkiye\'nin dört bir yanında 1 Mayıs\'ı DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak, tüm dostlarımızla kol kola, omuz omuza, örgütleyeceğimizi burada ifade etmek isteriz\" dedi.
Taksim için İçişleri Bakanlığı ile görüştüklerini aktaran Beko, \" \'Biz bu yıl Taksim\'i 1 Mayıs\'ta açmayı düşünmüyoruz\' dediler. Aynı görüşü İstanbul Valisi de belirtti. Maalesef üzülerek söylüyorum bu yıl da Taksim işçilere tekrar kapandı. 1 Mayıs 1977 yılındaki katledilen şehit arkadaşlarımızın katilleri bulununcaya kadar Taksim talebimiz devam edecek\" diye konuştu.

(fotoğraflı)
 

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