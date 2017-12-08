(geniş haber) DİLBİRLİĞİ ÇİFTİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği ile hemen ardından saatler sonra vefat eden eşi Nimet Dilbirliği, İstanbul\'da son yolculuklarına uğurlandı.

Aynı günde 12 saat arayla hayatlarını kaybeden Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği ile 65 yıllık eşi Nimet Dilbirliği, askeri törenle son yolculuklarına uğurlandı.

\'Ayla\' filmine konu olan Koreli Eunja Kim\'in manevi babası Kore Gazisi Süleyman Dilbirliği (91) ile 65 yıllık eşi Nimet Dilbirliği (85) için Üsküdar Selimiye Camii\'nde askeri tören düzenlendi. Astsubay Süleyman Dilbirliği\'nin Türk bayrağına sarılı tabutu ile eşinin tabutları yan yana musalla taşlarına kondu. Cenaze törenine, çiftin çocukları, torunları ve yakınları başta olmak üzere çok sayıda askeri personel ile gaziler ve Güney Koreli vatandaşlar katıldı.

DEDELERİNİN KORE MADALYALARIYLA CENAZEDEYDİLER

Cami avlusunda taziyeleri aile adına, Süleyman ve Nimet Dilbirliği\'nin kızları Sebahat Dilbirliği Sonuvar ile oğulları Mehmet Suat Dilbirliği, torunları Evren Dilbirliği ve Nesil Sonuvar kabul etti. Her iki torun da cenazede dedelerinin Kore madalyalarını taktı.

ARALARINDA KORELİ\'LERİN DE OLDUĞU ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Törene başta Kore ve Kıbrıs gazileri olmak üzere, askeri personel ile Koreli çok sayıda kişi katıldı. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Güney Kore\'nin İstanbul Başkonsolosu Cha Youngcheol, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Türk ve Kore Gazilerini Anma Topluluğu Genel Sekreteri Kwang Hee Park da törene katılanlar arasındaydı.

AYLA FİLMİNİN EKİBİ CENAZEDE

Kore\'de görevi sırasında manevi kızı Koreli Eunja Kim ve Astsubay Süleyman\'ın gerçek hikayesini anlatan \'Ayla\' filminin ekibi de yapımcısı ve oyuncuları da törende hazır bulundu. Filmin yönetmeni Can Ulkay, yapımcısı Mustafa Uslu, Astsubay Süleyman\'ı canlandıran oyuncu İsmail Hacıoğlu, Süleyman\'ın silah arkadaşını oynayan Ali Atay gibi isimler cenaze törenine katıldı.

DİLBİRLİĞİ ÇİFTİNE GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLAMA

Ayla filmindeki Kore Gazisi Süleyman\'ın kahramanlık hikayesiyle Türkiye\'nin ve de Korelilerin sevgisini kazanan Dilbirliği çiftinin aynı gün hayatını kaybetmesi cenazeye katılanlara hem şaşkınlık hem de büyük üzüntü yaşattı. Çift için düzenlenen törende yakınları ve sevenleri uzun süre gözyaşı döktü.

\'SÜLEYMAN\'I CANLANDIRAN İSMAİL HACIOĞLU: TÜRKİYE KOCAMAN YÜREKLİ BİR ADAMI KAYBETTİ

Ayla filminde Astsubay Süleyman\'ı canlandıran oyuncu İsmail Hacıoğlu, cenazede büyük üzüntü yaşayanlar arasındaydı. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Hacıoğlu, \"Allah ailesine Türk milletine ve tüm sevdiklerine sabır versin. Bugün Türkiye kocaman yürekli bir adamı kaybetti. Kendisiyle tanışma fırsatına ve onun rolünü oynama şansına sahip oldum çok şükür. Bütün ekip olarak söyleyebilirim ki içimiz biraz daha fazla acıdı\" şeklinde konuştu.

\"FİLM SENARYOSUNUN İÇİNDE BİR SENARYO GİBİ\"

Çok farklı duygular yaşadığını ifade eden Ali Atay ise, \"Çok acayip bir dönem. Ona son zamanda müthiş bir hediye verdik. Bu filmi beraber izlemiş olmamız benim için çok önemliydi ve bunu hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Eşiyle birlikte uğurluyoruz. Film senaryosunun içinde bir senaryo gibi hissediyoruz\" diye konuştu.

AYLA CENAZEYE KATILAMADI

Kore\'nin İstanbul Başkonsolosu Cha Youngcheol ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada Süleyman\'ın \'Ayla\' adını verdiği manevi kızı Eunja Kim\'in babasının öldüğü haberini aldıktan sonra büyük bir üzüntü yaşadığını söyledi. Kore\'de olan Ayla\'nın aradaki mesafe, saat farkı nedeniyle uçakla yetişemeyeceği üzerine cenazeye katılamadığını aktaran Başkonsolos Yougncheol, Ayla\'nın önümüzdeki günlerde İstanbul\'a geleceğini sözlerine ekledi.

KORE BAŞKONSOLOSU: SÜLEYMAN\'A MÜTEŞEKKİRİM

Youngcheol, Süleyman Dilbirliği için de \"Onun ülkeme gelerek Kore için savaşması, iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesi için gösterdiği desteğe çok müteşekkirim\" ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da Süleyman Dilbirliği\'ni son günlerinde tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiğini belirterek, \"Kendisi, gönül borcumuz olan bir şahsiyet. Milletimizin asaletini, yardımseverliğini, fedakarlığını, insan sevgisini savaş içerisinde bile gösteren bir örnek kişilikti\" dedi.

KARACAAHMET MEZARLIĞI\'NDA YAN YANA DEFNEDİLDİ

Helallik alınmasının ardından Süleymen ve Nimet Dilbirliği için ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Dirbirliği çifti, askerlerin omuzlarında cenaze araçlarına kadar omuzlarda taşındı. Çift, Karacaahmet Mezarlığı\'nda yan yana toprağa verildi.

KORE GAZİSİ SÜLEYMAN\'IN HİKAYESİ BEYAZ PERDEYE AKTARILDI

Astsubay Süleyman Dilbirliği, Kore Savaşı sırasında ailesini yitiren 5 yaşındaki bir kız çocuğunu sahiplenerek, adını \'Ayla\' koymuş ve ona babalık yapmıştı. Kore Gazisi Süleyman\'ın bu öyküsü, Can Ulkay\'ın yönettiği \'Ayla\' filmine konu olmuş, film Türkiye\'nin 90. oscar Ödülleri\' için \'Yabancı Dilde En iyi Film\' kategorisinde aday adayı gösterilmişti.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeye katılanlar

-Askeri personelden görüntüler

-Kore Madalyasını takan torunları yan yana

-İsmail Hacıoğlu ile röp

-Ali Atay ile röp

-Başkonsolos ile röp

-Coşkun Yılmaz\'ın açıklamaları

-1. Ordu Komutanının taziyede bulunması

-Kızının gözyaşı dökmesi

-Helallik alınması

-Dua edilmesi

-Cenaze namazlarının kılınması

-Askerlerin omuzlarında tabutları taşıması

-Naaşların cenaze araçlarına konması

-Ailenin cenazelerin arkasından yürümesi

-Genel ve detaylar

08.12.2017 - 17.10 - Haber Kodu : 171208200

08.12.2017 - 15.16 - Haber Kodu : 171208121