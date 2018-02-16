(geniş haber) DENİZ YÜCEL HAKKINDAKİ İDDİANAMENİN DETAYLARI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Alman \"Die Welt\" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel\'e hakkında hazırlanan iddianame ile birlikte tahliye edildi. İddianamede Yücel\'e 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan iddianamede, Yücel\'in yazdığı yazılarda FETÖ ve PKK terör örgütlerinin propagandası yaparak halkın bir kesimini diğer bir kesimine yönelik olarak aleni şekilde kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddia edildi. İddianamede Yücel hakkında, 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, Deniz Yücel\'in Almanya\'da yayın yapan, bu nedenle de Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre basın kanunu kapsamında yer almayan Alman Die Welt isimli yayın kuruluşunda Almanca dilince suç teşkil eden bir kısım yazılar yazdığı belirtildi.



SUÇA KONU YAZILARA İDDİANAMEDE YER VERİLDİ

Şüpheli Yücel\'in 19 Haziran 2016 tarihindeki yazısında PKK terör örgütü mensubu kişilerle ilgili olarak övücü mahiyette ibareler kullandığı kaydedildi. İddianamede, Yücel\'in kullandığı bu ifadelerle, örgütün sözde ideolojisi, lideri ve sembolleri üzerinde yüceltme maksadıyla söylemlerde bulunduğu vurgulandı.

İddianamede, Yücel\'in 18 Temmuz 2016 tarihindeki yazısında ise 15 Temmuz darbe girişimine ilgili FETÖ\'yü aklamaya yönelik, beyanlarının bulunduğu belirtilerek, bu suretle de FETÖ\'nün propagandasını yapma suçunu işlediği kaydedildi.

İddianamede, Deniz Yücel\'in aynı gazetede 26 Kasım 2016 tarihinde yayınlanan bir yazısındaki ifadelerde ve yine 27 Kasım 2016 tarihinde yayınlanan başka bir yazısında da “halkı kin ve düşmanlığa tahrik\" suçunu işlediği iddiasına yer verildi.

GÜLEN KİTABI EVİNDE BULUNDU

İddianamede Yücel\'in evinde yapılan aramada Fetullah Gülen tarafından yazılan bir adet kitap ele geçirildiği, HTS kayıtlarında ise PKK terör örgütüyle iltisaklı olduğu tespit edilen 59 farklı kişiyle 2014 ve 2017 yılları arasında görüşme kayıtlarının bulunduğu tespitine yer verildi. İddianamede \"Bu sebeplerle şüphelinin FETÖ ve PKK terör örgütlerinin söylem ideolojileri doğrultusunda yazılar yazmak suretiyle atılı suçu işlediği anlaşılmıştır\" denildi.



“SUÇLAR ZİNCİRLEME İŞLENDİ\"

İddianamede şüphelinin yazılarının yayınlanma tarihleri ile söylemlerin yönelik olduğu terör örgütlerinin farklılığı dikkate alınarak terör örgütü propagandası yapmak suçunu iki kez zincirleme işlediği iddia edildi.

BAZI SUÇLARA TAKİPSİZLİK VERİLDİ

İddianamede Yücel hakkında başlatılan, “Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma\", “Silahlı terör örgütü üyeliği\", “Bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma\" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği belirtildi.

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Deniz Yücel\'in PKK terör örgütünün ve FETÖ terör örgütünün propagandası suçlarını zincirleme olarak ika ettiği, yine halkın bir kesimini diğer bir kesimine yönelik olarak \"kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek\" suçlarını işlediği anlaşıldığı belirtilen iddianamede, Yücel\'in bu suçlardan 4 yıldan 18\'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Die Welt Gazetesi\'nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, geçen yıl 14 Şubat\'ta gözaltına alınmış, 27 Şubat\'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından, \"Terör örgütü propagandası yapmak\" ve \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik\" suçlarından tutuklanmıştı.



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-Silivri Cezaevinden arşiv görüntüler



