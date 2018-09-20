(geniş haber)- D-100'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI : 2 YARALI 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Kadıköy D-100 karayolunda bir aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazaya aynı yönde giden iki araç da karışınca trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza 09.30 sıralarında D-100 karayolu Harem istikameti Acıbadem Köprüsü altında meydana geldi. İçinde 4 kişi bulunan bir otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Aynı yönde ilerleyen iki otomobile çarptıktan sonra durabilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekipelrine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. İtfaiye ekipleri de araçta sıkışan iki yaralıyı kısa sürede kurtararak hastaneye sevketti.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

3 aracın karıştığı kaza nedeniyle Harem istikametine trafik yoğunluğu yaşanadı.Yaralıların hastaneye sevkedilmesi ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü

-Takla atan aracın görüntüsü

-Kazaya karışan diğer araçların görüntüsü

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlarla röportaj

-Yaşanan trafik

-Yolun açılması

-Genel ve detay görüntüler

20.09.2018 -09.48 Haber Kodu : 180920015

20.09.2018 -10.12 Haber Kodu : 180920019