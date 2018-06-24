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(geniş haber) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KISIKLI'DA VATANDAŞLARI SELAMLADI

  Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, sandıkların kapanmasından sonra 17

24 Haziran 2018 21:00

 

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, sandıkların kapanmasından sonra 17.40 sıralarında Kısıklı\'daki konutundan çıkarak Huber Köşkü\'ne geçti. Erdoğan yolda kendisini bekleyenleri görünce konvoyunu durdurdu. Ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarıyla bekleyenler, Erdoğan\'a yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşlarla bir süre konuşan Erdoğan daha sonra aracına binerek ayrıldı. 


Görüntü Dökümü
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-Erdoğan\'ın konvoyunun çıkışı
-Makam aracının geçişi
-Partililerin önünde aracı durdurması 
-Erdoğan\'ın araçtan inişi ve selamlaması
-Genel ve detaylar


 

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