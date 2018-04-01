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(geniş haber)- ÇEVİK KUVVET MİNİBÜSÜ KAZA YAPTI: 6 POLİS YARALI

  Haber: Taner YENER- Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL DHA Bağcılar TEM Otoyolunda seyir halindeki çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüs kaza yaptı

01 Nisan 2018 12:30


 
Haber: Taner YENER- Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL DHA
Bağcılar TEM Otoyolunda seyir halindeki çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada minibüste bulunan 6 polis yaralandı. Yaralanan polislere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve meslektaşları yaptı. 
TEM otoyolu İSTOÇ mevkii Edirne istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana gelen kaza iddialara göre şöyle oldu: Otoyolda seyir halinde bulunan İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'ne bağlı 34 UR 0163 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı. Kazada minibüste bulunan 6 polis yaralandı. Yaralı polislere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve olay yerine sevk edilen meslektaşları yaptı. Yaralı polisler, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikametinde trafik bir süre durdu. Kazaya karışan minibüsün çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
 
Görüntü Dökümü
-Olay yeri
-Yaralı polislere müdahale edilmesi
-Kaza yerindeki diğer polislerden görüntü.
-Kazaya karışan minibüsün kaldırılması
-Genel detaylar
 
01.04.2018 - 08.33 Haber Kodu : 180401009
01.04.2018 - 09.25 Haber Kodu : 180401011

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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