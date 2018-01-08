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(GENİŞ HABER) BİR GÜN İÇİNDE İKİ DEFA UÇAĞA KAÇAK BİNMEYE ÇALIŞMIŞ

İbrahim YILDIZ-Serpil KIRKESER/İSTANBUL, (DHA)  İstanbul-Antalya seferini yapan uçağa kaçak yollarla giren ve kabin ekibi tarafından fark edilen R

08 Ocak 2018 20:32

İbrahim YILDIZ-Serpil KIRKESER/İSTANBUL, (DHA) 
İstanbul-Antalya seferini yapan uçağa kaçak yollarla giren ve kabin ekibi tarafından fark edilen R.K\'nin yakalanmadan iki saat önce de Türk Hava Yolları\'nın  Antalya uçağına da kaçak yollarla binmek isterken gözaltına alındığı ve serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Atatürk Havalimanı\'nda sabah saatlerinde meydana gelen ilginç olay şu şekilde gelişti:
R.K, sabah 07.35\'de kalkacak olan Türk Hava Yolları\'nın Antalya uçağına binmek üzere Atatürk Havalimanı\'na geldi. Cep telefonuyla konuşma bahanesiyle güvenlik kontrolünü atlatan R.K., 104 numaralı kapıda Antalya uçağına binmek üzere beklemeye başladı. R.K\'nin, THY personeline kimlik ve bilet ibraz edememesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağırıldı. Polis ekiplerine teslim edilen R.K\'nin  ifadesinin ardından idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

İKİ SAAT SONRA ONUR AİR UÇAĞINDA YAKALANDI
Polis tarafından serbest bırakılan R.K yeniden Atatürk Havalimanı iç hatlar terminaline girdi. Cep telefonu ile konuşma bahanesiyle yeniden güvenlik kontrolünü atlatan R.K., Onur Air\'in Antalya uçağına binmek üzere 402 nolu kapıya geldi. İddialara göre, burada yer hizmetleri personelinin dikkatsizliğinden faydalanan R.K, açık park pozisyonda bulunan uçağa gitmek için otobüse bindi. Kabin ekibinin uçakta bulunan yolcuları sayması üzerine uçakta 1 yolcunun fazla olduğu fark edildi. Pilot bunun üzerine polis ekiplerini çağırarak fazla yolcunun uçaktan indirilmesini istedi. İki kez Antalya uçağına kaçak yolla binmek isteyen R.K yine polis tarafından gözaltına alındı.R.K\'nin sorgusu sürüyor.
Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, güvenlik kameraları incelendi. Olayla ilgili o saate çalışan güvenlik personeli ve görevli yer hizmetleri personelin ifadeleri alınarak ihmali olanların belirlenmeye başlandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-R.K\'nin görüntüsü

08.01.2018 - 13.01 Haber Kodu : 180108067

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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