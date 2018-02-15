T24 LogoT24 Logo
Gündem

(geniş haber)- BEYOĞLU'NDA ELE GEÇİRİLEN 3 TON CANLI MİDYE DENİZE DÖKÜLDÜ

  * Beyoğlu'nda polis tarafından durdurulan bir kamyonette yaklaşık 3 ton midye ele geçirildi

15 Şubat 2018 17:28

 

* Beyoğlu\'nda polis tarafından durdurulan bir kamyonette yaklaşık 3 ton midye ele geçirildi. Zabıta ekiplerine teslim edilen ve canlı oldukları belirlen midyeler Haliç\'ten denize döküldü.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu\'nda bir kamyonette ele geçirilen yaklaşık 3 ton canlı midye denize döküldü. 
Dün gece 23:00 sıralarında Beyoğlu Dolapdere\'de uygulama yapan polis ekipleri durdurdukları bir kamyonette arama yaptı. Aramalarda kamyonetin kasasında 180 çuval midye ele geçirildi. Kamyonet ve midyeler Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Zabıta ekiplerinin haber vermesi üzerine gelen Beyoğlu İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri midyelerin canlı olduğunu belirledi. Sarıyer Rumeli Kavağı\'nda denizden çıkarılıp Beyoğlu\'ndaki bir imalathaneye sevk edildiği tespit edilen yaklaşık 3 ton midye Haliç\'ten denize döküldü. Sevkiyatı yapan kamyonet sürücüsü K.S\'ye usülsüz ve izinsiz sevkiyattan dolayı cezai işlem uygulandı.

Görüntü Dökümü
-Ele geçirilen midye yüklü kamyonet
-Zabıta ekipleri
-Polis ekipleri
-Midyelerin denize dökülmesi
-Genel ve detay görüntüler

15.02.2018 - 13.27 Haber Kodu : 180215094

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BeyoğluZabıtaHaliçHaberKamera Zeki GÜNALİSTANBULDHA BeyoğluBeyoğlu DolapdereAramalardaKamyonetBeyoğlu Belediyesi Zabıta MüdürlüğüTarım MüdürlüğüSarıyer Rumeli KavağıSevkiyatıGörüntü Dökümü EleHaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24