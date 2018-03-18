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(geniş haber)- BEŞİKTAŞ'TA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ; 2 KATLI BİNA BOŞALTILDI

  Haber: Hakan KAYA Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA Beşiktaş'ta 2 katlı binanın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki araçların üzerine çöktü

18 Mart 2018 13:43

 

Haber: Hakan KAYA Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA
Beşiktaş\'ta 2 katlı binanın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki araçların üzerine çöktü. Olayda ölen yada yaralanan olmazken 6 araçta maddi hasar meydana geldi. Bina tedbir amaçlı boşaltıldı. 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA İSZTANBUL DHA
Olay, Beşiktaş Türkali Mahallesi Abbasağa Çıkmazında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 katlı binanın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki araçların üzerine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olamazken 2 otomobil moloz ve toprak yığınlarının altında kaldı. 4 otomobil de ise maddi hasar meydana geldi. Gürültüyle uyanan mahalle sakinleri olayı polise ve zabıta ekiplerine bildirdi. Zabıta ekipleri yıkılan alanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. İki katlı bina ise güvenlik nedeniyle tahliye edilerek mühürlendi.

TEK TESELLİMİZ ÖLEN YA DA YARALANANIN OLMAMASI
Gürültüyle sokağa çıkan mahalle sakini Cengiz Tatlıadım \"Sabah saat 08.30 gibi büyük bir gürültüyle uyandık. Mevcut istinat duvarı kendi kendine çökmüş. Dün bir arkadaşımız duvarda çatlaklar var diye belediyeye başvuruda bulunmuş. Bugün belediye ekipleri gelerek tespit yapacaklardı. Ancak duvar tespit yapılmadan çöktü. Tek tesellimiz ölen yada yaralananın olmaması. Bir araç tamamen moloz altında kalırken 5 araçta da maddi hasar meydana geldi\" dedi.

Görüntü Dökümü:
-Çöken istinat duvarından görüntü
-Molozların altında kalan otomobiller
-Zarar gören araçlar
-Mahalle sakini ile röp.
-Sokaktaki vatandaşlar
-Evlerinden bakanlar
-Genel ve detaylar

18.03.2018 - 10.20 Haber Kodu : 180318023

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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