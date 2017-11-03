 (geniş haber) BATAN GEMİDEN BABA İLE OĞLUNUN CESEDİ ÇIKARILDI 

- Gemide doğum günü kutlamışlardı.

* Şile Kaymakamı Salih Yüce,

\"Cenazeler geminin içinden bulundu. 3. katta bulundular\"

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI - Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA

Şile açıklarında batan gemide bulunan cesetlerin Nihat Küçük ile oğlu Aşkın Küçük\'e ait olduğu belirlendi. Cenazeler saat 15.00 sıralarında gemiden kıyıya çıkarılarak, cenaze aracıyla Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Batan geminin mürettebatına ait ortaya çıkan son fotoğraf Nihat Küçük\'ün doğum günü kutlanırken çekilmişti.

ŞİLE KAYMAKAMI AİLELERİ BİLGİLENDİRDİ

Şile Kaymakamı Salih Yüce de Sahil Güvenlik botuyla geldiği kıyıda ailelere bir açıklama yaptı. Kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Yüce, \"Biz oradan ayrılırken arkadaşlar tekrar daldılar. Biliyorsunuz dalmak yaklaşık 1 saat 15 dakika sürüyor. Daldıktan sonra çıkmak da yaklaşık 1 buçuk saat kadar sürüyor. İnşallah Nene Hatun gemimizden saat 16.00\'da bir bilgi daha alacağız. Allah yardımcımız olsun. İnşallah bir iki gün içerisinde konuyu tamamen çözmüş olacağız\" dedi.

\"NİHAT KÜÇÜK VE AŞKIN KÜÇÜK\'E AİT CENAZELERİMİZ\"

Yüce basın mensuplarının da sorularını cevaplarken, \"İki cenaze geldi Adli Tıp\'a gidiyor. Nihat Küçük ve oğlu Aşkın Küçük\'e ait cenazelerimiz. Onun dışında herhangi bir şey yok. Cenazeler geminin içinden bulundu. 3. katta bulundular. Dün akşam size söylemiştim arkadaşlar. Kaptan köşküne ve güverteye inildi kimse bulunamadı demişlerdi. Ondan sonraki bir alt kat. Teknik olarak adını bilmiyorum. Orada bulundu. Bir kayıp yakının neden batmış bilgi var mı ? sorusuna Yüce, \"Batma ile ilgili bir şey bilmiyorum. O konular adli konular. Şu anki bütün çabamız bütün gayretimiz elimizde bulunan listede görülen 11 kişinin bir an önce bulunması \" şeklinde cevap verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazelerin kıyıya getirilmesi

-Cenaze aracına konulması

-Cenaze aracının gidişi

-Sahil Güvenlik botunun limana yanaşması

-Yüce\'nin bottan inmesi

-Yüce\'nin açıklamaları

-Nihat Küçük\'ün gemide doğum günü kutlanırken çekilen fotosu