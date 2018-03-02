Geniş Haber// Başbakan Binali Yıldırım Selimiye Kışlası'nda askerlerle yemek yedi

Gülseli KENARLI/İSTANBUL, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, \"Şu üniformanın içine girmiş alçaklar, teröristler devletin silahını, tankını, topunu, uçağını, helikopterini çaldılar ve milletin üzerine acımasızca bomba yağdırdılar, ateş ettiler. Ülkenin Cumhurbaşkanı\'nı, başkomutanını öldürmeye kalktılar. Halkın iradesiyle seçilmiş hükümeti alaşağı etmeye çalıştılar. Gözü dönmüş alçaklar bütün değerlerimizi maalesef yerle bir ettiler\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, 1. Ordu Komutanlığı Selimiye Kışlası\'nda er ve erbaşlarla yemekte bir araya geldi. Burada konuşan Başbakan Yıldırım, \"Türkiye\'nin istiklali için milletimizin huzuru, güvenliği için Afrin\'de büyük destan yazıyorlar. Dün yine alçakça bir pusu sebebiyle 8 askerimiz şehit oldu. Jandarma, polis ve korucularımız şehit oldu. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ülkemiz zor bir coğrafyada. İbn-i Haldun büyük alim derki; \'Coğrafya kaderdir\'. Bu coğrafya bizim kaderimiz olduğu kadar, bizim aynı zamanda sorumluluğumuzu da arttırıyor. Ecdadımız nasıl 6 asırdan fazla 3 kıtada, bu topraklarda huzur, barış, kardeşlik hakim kıldıysa Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin görevi sadece 81 milyonumuzu ve 780 bin kilometre kare vatan toprağımızı korumak değil; aynı zamanda etrafımızdaki milletlerin de huzuru, barışı ve selameti için tarihten gelen bir sorumluğumuz var. Bu sorumluluğun bilincinde olarak bugün biz Afrin\'deyiz, El Bab/tayız, Cerablus\'tayız.

Ama yarın memleketimize, milletimize herhangi bir saldırı olsa nerede olursa olsun işte kahraman Mehmetçiklerimiz her zaman hazır. Afrin Harekatı başladığı ilk gün de akın akın insanlar Cumhurbaşkanımıza, bize, \'Biz de Afrin\'e gitmek istiyoruz\' dediler.

Bununla yetinmiyorlar Hatay\'ın, Kilis\'in bütün sınırlarında her gün akın akın insanlar oraya geliyor Mehmetçiğimize, kahraman askerlerimize, polisimize, jandarmamıza deste oluyorlar, dua ediyorlar. Böyle bir ülke, millet, vatan sevgisi olduğu zaman bizim sırtımızı hiç kimse yere getirmez\" diye konuştu.

\"ALÇAKLARA GEREKEN DERSİ VERDİLER\"

\"15 Temmuz\'un bu ülkeye ne büyük bir bedel ödettiğini hepiniz biliyorsunuz\" diyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Şu üniformanın içine girmiş alçaklar, teröristler devletin silahını, tankını, topunu, uçağını, helikopterini çaldılar ve milletin üzerine acımasızca bomba yağdırdılar, ateş ettiler. Ülkenin Cumhurbaşkanı\'nı, başkomutanını öldürmeye kalktılar. Halkın iradesiyle seçilmiş hükümeti alaşağı etmeye çalıştılar. Gözü dönmüş alçaklar bütün değerlerimizi maalesef yerle bir ettiler. Ama hamdolsun Türkiye\'de dünyanın bile inanamadığı bir mucize oldu. Silahın, tankın, topun karşısında imanından başka gücü olmayan bu asil milletin evlatları Cumhurbaşkanımızın davetiyle indi meydanlara dünyayı bu alçaklara dar etti. Demokrasimizi devam ettirdiler. İstiklalimizi devam ettirdiler. Alçaklara gereken dersi verdiler. O gece halkın ve hakkın gücü tankın gücünü yenmiştir. Türkiye\'de her türlü darbe, vesayet, kumpas bundan böyle artık tarihe karışmıştır. Çünkü ülkenin gerçek sahibi millet bunu yapacağını göstermiştir. Bunlar asla ve asla bir daha bu peygamber ocağı kuruma, bu güzide teşkilata asla giremeyecektir. Kalıntıları da kanun içinde temizlenmeye devam edecek\" ifadesini kullandı.

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