T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Geniş Haber) BAŞAKŞEHİR'DE PARFÜM FABRİKASINA POLİS BASKINI; 600 BİN ŞİŞE SAHTE PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ

Haber: Çağatay KENARLI Kamera:İdirs TİFTİKÇİ / İstanbul DHA  Polis ekipleri, ünlü parfüm markalarının sahtelerini üreterek piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyon düzenledi

25 Aralık 2017 20:56

Haber: Çağatay KENARLI Kamera:İdirs TİFTİKÇİ / İstanbul DHA 
Polis ekipleri, ünlü parfüm markalarının sahtelerini üreterek piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Bir fabrika ve 3 depoya giren polis ekipleri, yaklaşık 600 bin şişe sahte parfüm ele geçirdi.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Hakları Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir Kayabaşı Mahallesi İstiklal Caddesi Papatya Sokak\'ta bulunan bir fabrikada sahte parfüm üretildiğini, üretilen parfümlerin 3 farklı adreste depolandığı belirledi. Polis ekipleri, fabrika ve 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler, iş yerinde ünlü parfüm markalarına ait dolumu yapılmış yaklaşık 100 bin şişe parfüm ile satışa hazır olmayan yarı mamul olarak sayılan toplam 500 bin şişe olmak üzere toplam 600 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi. Polis ekipleri ayrıca baskında; boş şişe, şişe kapağı ile dolum makineleri ve presleme makineleri ele geçirdi.

YURTDIŞINA SATIŞ YAPTIKLARINI İDDİA ETTİ
Polis, olayla ilgili 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin verdiği ilk bilgiye göre üretilen parfümlerin yurtdışına gönderdiklerini iddia ettiği öğrenildi. 

Görüntü Dökümü
-------------
-Binadan görüntü
-Polislerin çalışması
-Kolilerin kontrol edilmesi ve sayılması 
-İmalathaneden görüntü 
-Parfümlerden görüntü
-Kolilerin görüntüsü
-Genel ve detaylar 
 
 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKENARLI Kameraİdirs TİFTİKÇİDHA  PolisBirGüvenlikMüdürlüğü Fikri Mülkiyet Hakları Büro AmirliğiBaşakşehir Kayabaşı MahallesiCaddesi Papatya SokakPolisEkiplerYURTDIŞINA SATIŞ YAPTIKLARINIETTİ Polis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24