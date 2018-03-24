Geniş Haber// Bakırköy'de can pazarı

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)- BAKIRKÖY\'de park halindeyken geri geri kaymaya başlayan cipin altında kalan bir kişi yaralandı. Araç altında kalan kişiyi çevredeki vatandaşlar kriko yardımıyla kurtardı.

Bakırköy Ataköy Conk Bayırı Caddesi\'ndeki olay saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde el freni çekilmemiş park halindeki cip, geri geri kayınca yolda yürüyen Hayati Metin\'i altına aldı. Aracın altına kalan Metin\'in yardım çığlıklarına çevredekiler yetişti. Çevredekiler kriko yardımıyla aracı kaldırdı ve itfaiye ekipleriyle birlikte Hayati Metin\'in buradan çıkardı. Yaralanan Hayati Metin ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aracın sahibi ise polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

\"KRİKOYU ALIP YARDIMINA KOŞTUM\"

Krikosunu alarak yardıma koşan çevre sakini, \"Görünce koştum krikoyu aldım. Üstüne binmişti araba. Kafasında falan kan vardı. Konuşuyordu, şuuru falan yerindeydi. Krikoyla kaldırınca adam rahatladı. Sonra ambulansa aldılar\" diye konuştu.

Bir görgü tanığı ise, \"Buradan arabamla giderken baktım bir araç geri geri geliyor. Korna çalıp uyaranlar oldu. Biz içerisinde sürücü var sanıyorduk. Virajı alamadı çarptı sandım. Geri geldiğimde baktım adam altında\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralı adamdan görüntü

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlar ile röportaj

-Yaralı kişinin ambulansa taşınışı

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Olay yerinden ve araçtan görüntü

-Genel ve detaylar

24.03.2018 - 17.20 - Haber Kodu : 180324191

24.03.2018 - 17.33 - Haber Kodu : 180324200